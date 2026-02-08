Espana agencias

Maestre asegura que ante reedición del acuerdo estatal de izquierdas podrán "hacerlo mejor que en las últimas generales"

La coportavoz de Más Madrid y jefa de la oposición en el Ayuntamiento de la capital, Rita Maestre, ha asegurado que ante una reedición del acuerdo estatal de fuerzas de izquierdas podrán "hacerlo mejor que en las últimas elecciones generales".

"Lo que hemos aprendido es que podemos hacerlo mejor que en las últimas elecciones generales. ¿Mejor por qué? Porque estamos teniendo el tiempo para preparar políticamente, internamente, democráticamente las relaciones entre partidos, las líneas políticas a desarrollar, los objetivos, el trabajo territorial", ha explicado Maestre en una entrevista con Europa Press preguntada por el lanzamiento de la nueva coalición para las generales integrada por Sumar, IU, Más Madrid y los Comunes.

Rita Maestre ha puesto en valor que están teniendo "el espacio y el tiempo para tejer una alianza de partidos, de formaciones, de territorios que sea duradera, que no sea una foto en el último momento sino un compromiso". Incluso ha anunciado que tendrán "noticias positivas muy pronto" que darle "a la gente que está esperando o incluso a la que ha desconectado porque cree que las cosas van a ir mal".

"LO QUE QUEREMOS HACER ES MEJOR DE LO QUE HEMOS HECHO EN ÚLTIMOS AÑOS"

"Vamos a transmitirles que sabemos que tenemos un gran reto por delante, que tenemos una enorme responsabilidad, que no vamos a fallar y que lo que queremos hacer en los próximos años es mejor de lo que hemos hecho en los últimos, tanto en términos orgánicos como en términos políticos", ha aseverado la coportavoz de Más Madrid.

De estos años en los que Más Madrid ha formado parte de Sumar --traducido en su incorporación al Gobierno de la mano de la coportavoz de la formación madrileña y ministra de Sanidad, Mónica García-- han aprendido tanto que pueden "hacerlo mejor que en las últimas elecciones generales" como lo que la ciudadanía les transmite, "la necesidad de ser responsables". "De hacernos cargo de lo que sucede no sólo en Madrid sino también en el conjunto de nuestro país, y de participar en el destino de lo que sucede en la política estatal", ha concretado.

"Queremos ser más fuertes para poder hacer políticas más fuertes también dentro del Gobierno. Queremos reeditar el Gobierno de coalición y vamos a dejarnos la piel", se ha comprometido Maestre, que tiene claro que "cuantas más formaciones y personas" sean capaces de incorporar a esta nueva dinámica "mejor irá" a todas las organizaciones.

EuropaPress

