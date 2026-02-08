La entrada de un nuevo frente deja este domingo más lluvias y rachas fuertes de viento

Madrid, 8 feb (EFE).- Este domingo será un día de transición entre el desplazamiento de la borrasca Marta, que irá alejándose hacia el nordeste, y la llegada de nuevos frentes desde el oeste en los próximos días que llegarán cargados de más lluvias y fuertes rachas de viento, y afectarán a las zonas ya anegadas por las anteriores borrascas.

De acuerdo al pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se registrarán precipitaciones en amplias zonas del territorio, lluvias que serán más abundantes en el Estrecho, Alborán, sierras de Andalucía, donde serán persistentes como continuación del episodio del día anterior, Baleares, nordeste de Cataluña y Cantábrico, pudiendo ser localmente fuertes e ir ocasionalmente con tormenta y granizo pequeño.

Las precipitaciones, que continuarán anegando zonas ya inundadas, irán remitiendo en general, aunque persistirán en el Cantábrico oriental y entorno pirenaico, para nuevamente reactivarse en el oeste peninsular con la llegada de un nuevo frente.

Nevará en montañas del centro y mitad norte, con acumulados significativos, a una cota de 900/1.200 metros y se registrarán heladas débiles en montañas de la mitad norte y sureste peninsular.

Las temperaturas máximas aumentarán en ambas mesetas y zonas de Galicia, Guadalquivir e interior nordeste; descenderán en el Cantábrico oriental, Melilla y montañas del extremo este peninsular. Las mínimas aumentarán en el Pirineo y centro peninsular. En el resto habrá pocos cambios.

Predominará el viento moderado de componente oeste en la Península y Baleares, siendo de sur al principio en Baleares y fachada oriental peninsular y a final en el tercio occidental, y estableciéndose la tramontana en Ampurdán y norte de Baleares.

Se alcanzarán intensidades fuertes con rachas muy fuertes en Baleares, Estrecho, Alborán y amplias zonas del tercio este peninsular, y también serán probables en litorales de Galicia, Cantábrico y golfo de Cádiz.

- GALICIA: probables nieblas matinales en zonas elevadas del interior. Cielos nubosos y cubiertos, con precipitaciones, débiles, dispersas y generalizadas y localmente moderadas, que podrán llegar a localmente persistentes en el extremo occidental. Las precipitaciones pueden ir acompañadas de tormentas ocasionales en las zonas de montaña del extremo oriental.

La cota de nieve ascenderá de 900-1.000 metros a más de 2.000 en las montañas de Orense y del sureste de Lugo. Temperaturas mínimas con cambios ligeros; máximas en aumento, más acusado en el sureste. Heladas débiles y dispersas. Vientos flojos y moderados, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en zonas expuestas del litoral al norte de Finisterre.

- ASTURIAS: probables nieblas matinales en zonas elevadas de la Cordillera. Cielos nubosos y cubiertos, con precipitaciones, débiles generalizadas, más intensas y frecuentes en la Cordillera, y débiles y dispersas en las horas centrales. Pueden ir acompañadas de tormentas ocasionales. La cota de nieve en ascenso de 1.000 metros a más de 2.000.

Temperaturas mínimas con cambios ligeros; máximas en aumento, más acusado en la Cordillera. Heladas débiles y dispersas en zonas elevadas de la Cordillera. Vientos flojos y moderados, más intensos en el litoral y que tenderán a variables.

- CANTABRIA: probables nieblas matinales en zonas elevadas de la Cordillera. Cielos nubosos y cubiertos, con precipitaciones, débiles generalizadas o débiles y dispersas. La cota de nieve en torno a 1.000 metros. Temperaturas con cambios ligeros predominando los descensos. Heladas débiles y dispersas en zonas elevadas de Liébana.

Vientos flojos y moderados, más intensos en el litoral y que tenderán a variables. Posibles rachas muy fuertes en zonas expuestas del litoral.

- PAÍS VASCO: cielos nubosos y cubiertos, con apertura de claros. Precipitaciones débiles, más intensas y frecuentes en la mitad norte y que remitirán en la mitad sur. Temperaturas en descenso, más acusado en las máximas. Vientos flojos y moderados, más intensos en el litoral y que tenderán a variables. Posibles rachas muy fuertes en zonas expuestas del litoral.

- CASTILLA Y LEÓN: nuboso, con precipitaciones débiles o localmente moderadas. La cota de nieve en torno a 900-1.200 metros, aumentando rápidamente por el oeste. Temperaturas mínimas con ligeros cambios, y máximas en ligero ascenso, localmente moderado. Heladas débiles en cotas altas. Viento moderado, con probabilidad de rachas fuertes o muy fuertes en cotas altas.

- NAVARRA: probables nieblas en zonas elevadas del Pirineo. Cielos nubosos y cubiertos, con apertura de claros en la mitad sur y precipitaciones débiles que remitirán de sur a norte. La cota de nieve en torno a 1.200-1.300 metros en el Pirineo. Temperaturas mínimas con cambios ligeros; máximas en descenso. Heladas débiles y dispersas en zonas elevadas del Pirineo.

Vientos flojos variables que tenderán a flojos y moderados.

- LA RIOJA: cielo nuboso, con precipitaciones débiles o localmente moderadas, principalmente en la sierra, tendiendo a remitir. La cota de nieve entre 1.000-1.200 metros. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Heladas débiles en la sierra. Viento flojo a moderado con alguna racha fuerte.

- ARAGÓN: en el Pirineo, cielo muy nuboso con precipitaciones; en el sistema Ibérico, nuboso con precipitaciones débiles y dispersas; en el resto, intervalos nubosos con baja probabilidad de precipitaciones débiles y aisladas. La cota de nieve en torno a 1.200-1.400 metros, con nevadas significativas en el Pirineo y sierra de Albarracín.

Temperaturas mínimas en ascenso en el Pirineo; en el resto en ligero descenso; máximas en descenso, sin cambios o en ligero ascenso. Heladas débiles en el Pirineo y en el sistema Ibérico. Viento moderado, con intervalos de fuerte, sin descartar rachas muy fuertes en zonas altas o expuestas del valle del Ebro.

- CATALUÑA:cielo muy nuboso, con precipitaciones, más débiles y dispersas hacia el interior sur, remitiendo y tendiendo a intervalos nubosos salvo en el tercio oriental, donde podrán darse algunos chubascos. La cota de nieve en torno a 1.000-1.400 metros, con nevadas significativas en el valle de Arán.

Temperaturas mínimas en ascenso, en descenso o con cambios ligeros en el resto; máximas en ligero descenso, en ligero ascenso o sin cambios. Heladas débiles en Pirineos y zonas colindantes. Viento flojo de dirección variable, con rachas muy fuertes en zonas expuestas, moderado a fuerte, con rachas muy fuertes en Tarragona, y flojo a moderado en el resto.

- EXTREMADURA: intervalos nubosos a nuboso, con precipitaciones débiles que serán localmente moderadas y generalizadas. La cota de nieve en torno a 900-1.200 metros, aumentando por la tarde. Temperaturas sin cambios, salvo las máximas en el extremo norte en moderado ascenso. Viento flojo a moderado con alguna racha fuerte.

- COMUNIDAD DE MADRID: cielos nubosos o cubiertos. Precipitaciones débiles; en la Sierra serán en forma de nieve a partir de los 900-1.000 metros. Lluvias débiles en el oeste de la región, sin descartar que haya nevadas débiles a partir de los 1.000 metros. Temperaturas en ascenso, más acusado en las máximas. Heladas débiles en la Sierra.

Viento flojo en general; con rachas muy fuertes de viento en la Sierra.

- CASTILLA-LA MANCHA: cielos nubosos o cubiertos. Lluvias débiles. La cota de nieve en torno a los 1.000-1.200 metros en los sistemas Central e Ibérico. Temperaturas máximas en ascenso o sin cambios; mínimas en ligero ascenso y sin cambios. Heladas débiles en zonas altas de los sistemas Central e Ibérico. Viento moderado, con rachas muy fuertes, que disminuirán en intensidad.

- COMUNIDAD VALENCIANA: intervalos nubosos sin descartar precipitaciones débiles, dispersas y ocasionales en el interior. La cota de nieve en torno a 1.200-1.400 metros. Temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas en ligero descenso, sin cambios o en ligero ascenso. Viento de moderado a fuerte, con rachas muy fuertes en el interior.

- REGIÓN DE MURCIA: cielos con intervalos nubosos. Temperaturas en ligero ascenso en el litoral, sin cambios en el resto, salvo las máximas del cuadrante noroeste, en descenso. Vientos fuertes, con rachas muy fuertes.

- BALEARES: cielo cubierto tendiendo a intervalos nubosos, con lluvias y chubascos que podrían ser ocasionalmente fuertes e ir acompañados de tormenta y granizo pequeño, más probables y frecuentes en Menorca y Mallorca. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso.

Viento moderado a fuerte, con rachas de 70 km/h en las Pitiusas, girando en Menorca y Mallorca entre flojo y moderado.

ANDALUCÍA: nubes bajas y brumas matinales, con bancos de niebla en las sierras. Cielos muy nubosos acompañados de precipitaciones débiles a moderadas, tendiendo a abrirse algunos claros y aumentando de nuevo a cubiertos de oeste a este, con precipitaciones moderadas en la mitad occidental. La cota de nieve en torno a 1.000 metros en las sierras orientales.

Temperaturas con cambios ligeros. Vientos moderados, fuertes en los litorales y en las sierras orientales, con rachas muy fuertes.

- CANARIAS: cielo nuboso en el norte y oeste de Lanzarote y Fuerteventura, y en el sur de Tenerife. Poco nuboso o despejado en el resto, salvo algunos intervalos nubosos en el norte de las islas montañosas. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento flojo, moderado en medianías y zonas altas. EFE