A prisión los detenidos por el crimen de Jesús Tavira, vinculado a la viuda de la CAM

Alicante, 30 abr (EFE).- Tres de los detenidos por su implicación con el crimen del empresario alicantino Jesús Tavira, en su día vinculado con el asesinato a tiros en 2016 de la viuda del expresidente de Caja Mediterráneo, María del Carmen Martínez, han entrado en prisión provisional comunicada y sin fianza.
Según ha informado a EFE el Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV), la magistrada titular de la plaza número 7 de la Sección de instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante, en funciones de guardia, ha decretado el envío a prisión del matrimonio que vivía en la casa donde fue hallado el cadáver de Tavira y otro hombre. EFE
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