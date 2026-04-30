España envía 33.000 kits de ayuda humanitaria al Líbano para atender a más de 54.000 desplazados

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha realizado un envío 33.000 kits de ayuda humanitaria al Líbano para para cubrir las necesidades básicas de más de 54.000 personas desplazadas a este país de Oriente Próximo.

Según ha transmitido en un comunicado el Ministerio que dirige José Manuel Albares, el envío, que se ha realizado a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), "responde al deterioro de la situación humanitaria provocado por la escalada de violencia en Oriente Medio". Según han expresado, esto ha generado un aumento significativo del desplazamiento forzoso de personas y de las "necesidades de protección".

El envío incluye 30.800 kits de higiene, diseñados para atender a las familias, que permitirán dar cobertura a más de 43.000 personas. Asimismo incluye 2.250 kits de cocina, destinados a unas 11.000 personas, con el objetivo de "facilitar condiciones mínimas para la preparación de alimentos en contextos de desplazamiento".

Según han informado, esta ayuda humanitaria ha supuesto una inversión al Gobierno de algo más de medio millón de euros "destinados a cubrir las necesidades básicas de unas 54.370 personas".

Los materiales serán transportados desde España por vía marítima, con salida desde Valencia en dos envíos programados a comienzos de mayo y llegada prevista a Beirut a finales de ese mes.

Finalmente han expresado que España complementará esta intervención con un segundo envío de kits de cocina a través del corredor humanitario internacional coordinado por Jordania, que permitirá agilizar la entrega sobre el terreno mediante transporte terrestre desde la región.

Temas Relacionados

Cataluña intensifica el control del jabalí tras 13 nuevos casos de peste porcina

Infobae

A prisión los detenidos por el crimen de Jesús Tavira, vinculado a la viuda de la CAM

Infobae

El fondo soberano saudí confirma que dejará de financiar a LIV Golf a final de temporada

Infobae

Killian Jornet estará en una Zegama-Aizkorri con 585 corredores de 25 países

Infobae

¿Récord o ingeniería? El debate en el maratón tras la caída del muro de las 2 horas

Infobae
Muere un hombre arrollado por un tren en Avilés (Asturias) al cruzar por una zona no autorizada

Muere un hombre arrollado por un tren en Avilés (Asturias) al cruzar por una zona no autorizada

Las matrículas rosas llegan a España a partir de este año: qué vehículos las llevan y para qué sirven

Koldo García dibuja a Jessica Rodríguez como una “señorita” que presionaba a Ábalos bajo la amenaza de hacer pública su vida privada

El inspector jefe de la Gürtel señala una “estrategia” para “desmantelar” el grupo policial que rastreaba los papeles de Bárcenas

Koldo García defiende la legalidad en la compra de mascarillas durante la pandemia: “Yo lo único que hice es intentar buscar material sanitario”

Cataluña abre 529 expedientes a propietarios de viviendas por superar el tope al alquiler en zonas tensionadas

Cataluña abre 529 expedientes a propietarios de viviendas por superar el tope al alquiler en zonas tensionadas

España planta cara a Bruselas y defiende las pensiones públicas frente al ahorro privado para la jubilación

El BCE se guarda una bala en la recámara: mantiene los tipos de interés en el 2% y retrasa la subida a su reunión de junio

El precio de la gasolina y el diésel cae a mínimos desde el inicio de la guerra a las puertas del puente de mayo

El encarecimiento de la energía empuja hasta el 3% la inflación en la eurozona en abril

Mourinho descarta liderar de nuevo el banquillo del Real Madrid: “No, mi próximo objetivo es llevar al Benfica a la Champions”

Mourinho descarta liderar de nuevo el banquillo del Real Madrid: “No, mi próximo objetivo es llevar al Benfica a la Champions”

Carlos Alcaraz acude al Mutua Madrid Open para ver a su hermano pequeño Jaime jugar el torneo sub16

Quién es el padre de Rafa Jódar, la figura que ejerce de entrenador de la joven estrella y es el único que ocupa el banquillo

El Cholo Simeone carga contra la decisión arbitral tras el partido ante el Arsenal: “Para pitar un penalti en Champions tiene que ser de verdad”

Saltan las alarmas en el Atlético de Madrid: Julián Álvarez y Giuliano Simeone son sustituidos en el duelo de Champions ante el Arsenal por posible lesión