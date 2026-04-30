Cataluña intensifica el control del jabalí tras 13 nuevos casos de peste porcina

Barcelona, 30 abr (EFE).- Cataluña ha registrado esta semana 13 nuevos casos de peste porcina africana (PPA) en jabalíes en la zona de alto riesgo, en un contexto de refuerzo del dispositivo de control que ha permitido capturar 450 ejemplares y elevar el total a 4.590 animales abatidos.

El brote, detectado a finales de noviembre, mantiene activado un operativo de erradicación considerado "sin precedentes" por la Generalitat de Cataluña.

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Los nuevos positivos se han localizado en municipios del entorno de Barcelona como El Papiol, Sant Feliu de Llobregat, Sant Cugat del Vallès y la capital catalana, y representan un 2,91 % de las 448 muestras analizadas esta semana.

Desde el inicio del brote, se han analizado 4.478 jabalíes, de los que 297 han dado positivo, mientras que el resto han resultado negativos.

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El Govern ha intensificado las capturas dentro de la zona infectada, donde esta semana se ha alcanzado el máximo desde el inicio del operativo con 450 ejemplares abatidos, en un dispositivo que incluye trampas, sistemas de captura colectiva y 320 kilómetros de cierres perimetrales.

El despliegue ha contado con 2.573 efectivos entre agentes rurales, cuerpos policiales, equipos especializados y voluntarios, a los que se suman nuevos recursos tras un encargo de emergencia de 7 millones de euros a la empresa pública Tragsa.

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Además, el Departamento de Agricultura ha aprobado ampliar el periodo de caza del jabalí de junio a marzo, eliminando los meses de veda ordinaria para reforzar el control poblacional y prevenir la expansión de la enfermedad.

Fuera de la zona restringida, las capturas se mantienen en 26.587 ejemplares desde enero, ya que en primavera no se llevan a cabo batidas.

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Las autoridades mantienen las restricciones de acceso al medio natural en los municipios afectados y han pedido a la ciudadanía colaboración para contener el brote, evitar alimentar a los animales y alertar al 112 ante la detección de ejemplares muertos o con síntomas. EFE