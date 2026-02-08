Espana agencias

Juan Fernández: "El PP quiere aplicar en Cataluña lo que hace Albiol" en Badalona (Barcelona)

El portavoz del PP en el Parlament, Juan Fernández, ha criticado la gestión del Govern, al que ve textualmente fuera de servicio, y ha defendido las políticas que impulsa el alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier Garcia Albiol, frente a las del presidente de la Generalitat, Salvador Illa: "El PP quiere aplicar en Cataluña lo que hace Albiol".

"Somos un partido de gobierno en una ciudad importante en Cataluña, y tenemos la confianza de que los catalanes pronto nos den su confianza para gobernar Cataluña", ha asegurado en una entrevista de Europa Press.

Lo ha dicho al preguntársele por el desalojo del antiguo Instituto B9 de Badalona, por el que Fiscalía ha abierto diligencias de investigación para estudiar diversas denuncias, a lo que ha respondido que el PP defiende "absolutamente la gestión" de Albiol y que el alcalde es un modelo de lo que los populares quieren para Cataluña.

"El B9 no era un oasis de tranquilidad, de convivencia y alegría; era un foco de delincuencia, y yo creo que el alcalde ha hecho su trabajo recuperando un espacio público que estaba secuestrado", ha sostenido.

DISCURSO "CLARO Y SIN MATICES"

El portavoz ha destacado que el discurso del PP en Badalona respecto a la inmigración ha sido "claro y sin matices desde el primer momento" y, preguntado por si el PP puede quedar desdibujado ante Vox y Aliança Catalana si no endurece su discurso en esta materia, ha respondido que nadie les puede dar lecciones sobre hablar claro de inmigración.

"No vamos a remolque de nadie. Nosotros estamos a pie de calle escuchando a los ciudadanos y proponemos las propuestas que proponemos porque nos lo dice la ciudadanía", y ha insistido en que no hacen política al dictado de otros partidos.

REGULARIZACIÓN DE MIGRANTES

Sobre la regularización de migrantes que ha impulsado el Gobierno, ha dicho que el contexto actual no es adecuado para esta medida y ha abogado por "endurecer la entrada al país y no repartir papeles para todos".

"Me parece una absoluta irresponsabilidad por parte del Gobierno que deje las fronteras abiertas de par en par, que haga con esta regularización una llamada masiva a que venga inmigrantes, les dé un 'kit' de bienvenida y que después acaben en plaza Catalunya o en la Puerta del Sol y al cabo de dos días no se sepa dónde están", ha añadido.

GÉNOVA Y PPC "PERFECTAMENTE ALINEADOS"

Respecto a la relación entre el presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, y el líder popular, Alberto Núñez Feijóo, el portavoz ha asegurado que "el PP de España y el PP de Cataluña están perfectamente alineados en la estrategia y en el mensaje".

"Nosotros no defendemos una cosa distinta en Cataluña de la que dicen en Andalucía, Extremadura o Murcia. Decimos exactamente lo mismo, con convicción y con seguridad", ha agregado.

En cuanto a la posibilidad de hipotéticos pactos con Junts en un escenario de elecciones generales en el horizonte, ha defendido que la prioridad del PP es "crecer en la Cataluña interior, ayudar a Feijóo todo lo posible para tener un gran resultado en Cataluña y que pueda gobernar en el conjunto de España".

"No nos presentamos a las elecciones para pactar con nadie, nos presentamos a las elecciones para convencer a todos los ciudadanos, para aglutinar el voto de la gente que está harta de la corrupción del PSOE y de los partidos independentistas", ha zanjado.

