Concentración en Pamplona en recuerdo a las víctimas del terrorismo de ETA que dicen sentirse "cada vez más desanimadas"

La Plaza de la Constitución de Pamplona, alrededor del monumento a las víctimas de ETA, ha sido el lugar donde este domingo se ha vuelto a recordar a las víctimas de la organización terrorista, un acto convocado por la Asociación Navarra de Víctimas del Terrorismo de ETA (ANVITE), Fundación Tomás Caballero, Vecinos de Paz, Sociedad Civil Navarra, Asociación Cultural Pompaelo, Doble 12, Libertad Ya, Recuperar Navarra, Dignidad y Justicia y la Asociación por la Tolerancia.

El acto, que ha tenido lugar a las 12 horas, ha reunido a familiares de víctimas, representantes de los cuerpos policiales, representantes de los partidos UPN, PPN y Vox, así como a ciudadanos que han querido acompañarles. A la misma hora, ha habido concentraciones en Tudela, Estella, Sangüesa y Leitza.

Durante este acto, en el que se ha realizado una ofrenda floral junto al monumento, Paz Prieto, de ANVITE, ha leído un comunicado recordando que se han reunido para conmemorar el "día en memoria de los desplazados forzosos por ETA y de todas sus víctimas de crímenes contra la humanidad". Según ha explicado, "esta conmemoración fue instituida por el Parlamento de Navarra como forma de evitar que esos crímenes contra la humanidad y actos de genocidio cometidos por la izquierda abertzale y su brazo armado ETA en País Vasco y Navarra puedan ser olvidados y prevenir así que nunca más puedan volver a repetirse, como dice la declaración aprobada por el Parlamento en 2015".

Según ha expuesto, "desgraciadamente estamos seguros de que esta declaración hoy, 11 años después, sería imposible de aprobar". "Y es así porque hoy en día vuelve a resurgir con más fuerza, incluso desde nuestro propio Gobierno, el empeño infatigable de intentar borrar la huella de ese historial terrorista, aceptando quitar a ETA del listado de organizaciones terroristas de la UE", ha afirmado.

Prieto ha señalado que "olvidar no es una opción; pasar página sin hacer justicia de los crímenes cometidos no es una opción; rendirse a las conveniencias políticas no es una opción". "A día de hoy, 16 años después del último asesinato de ETA, el 99% de los presos de ETA están ya en prisiones del País Vasco y Navarra. ¿Para la sociedad española y para nosotros, las víctimas del terrorismo, es eso un problema? No. El problema es que, a través de ello, se pretenda la impunidad", ha comentado.

Ha lamentado que "nadie puede dudar de que Sortu/Bildu es una formación política heredera de ETA: negocia con el Gobierno de España en nombre de los presos de ETA, sus representantes reciben las condolencias del presidente del Gobierno por el fallecimiento de un preso de ETA, llevan en sus listas a miembros de ETA y nombran a líderes en el partido que también lo han sido de la última dirección de ETA". "El blanqueamiento del terrorismo de ETA, sin la exigencia de una revisión de su pasado criminal, lleva implícito el peligro de su aceptación social, de la justificación, de preferir mirar a otro lado, de querer pasar página sin haber resuelto el problema, y nosotros debemos seguir alzando la voz reclamando su atención", ha expuesto.

Posteriormente, Paz Prieto ha realizado declaraciones a los medios de comunicación y ha señalado que "cada año" parece que se suman más personas a este acto, "aunque las víctimas del terrorismo nos sintamos cada vez más desanimadas, sobre todo en estos últimos años con el Gobierno socialista que pacta hasta que ETA pueda ser retirada en la UE como banda terrorista; una más del colmo del sufrimiento". "Estamos tristes y humillados, pero no estamos derrotados y seguimos reivindicando verdad, memoria, dignidad y justicia", ha expuesto.

Prieto ha lamentado "el cambio de banda de muchas personas que hoy no estaban aquí ni presencialmente ni de ánimo, las sentimos totalmente ausentes y hemos dejado de sentir su apoyo, lo que nos duele mucho". "No les sentimos cercanos, nos sentimos totalmente abandonados", ha insistido.

Sobre qué mensaje enviaría al presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, Prieto ha respondido que "no se puede hacer una idea del daño que nos está haciendo a las víctimas del terrorismo de ETA".

Preguntada por la concesión de un régimen de semilibertad al exjefe de ETA 'Txeroki', la portavoz de ANVITE ha comentado que "uno de los pactos que tenía Pedro Sánchez para seguir en el poder, tanto con el PNV como con Bildu, es el acercamiento y el traspaso de las competencias penitenciarias al País Vasco y ahora, cada día, tenemos noticias de estos pasos al tercer grado fraudulentos, injustos y humillantes para nosotros".