Abascal presenta este lunes en Ávila al candidato a la Presidencia de CyL y el resto de listas electorales

El presidente de Vox, Santiago Abascal, presentará este lunes, 9 de febrero, en Ávila al candidato del partido a la Presidencia de la Junta de Castilla y León así como al resto de miembros de las listas con las que el partido concurrirá a las elecciones de la Comunidad del próximo 15 de marzo.

Según ha informado el partido a través de la red social 'X' el acto está previsto en el Centro de Exposiciones y Congresos Lienzo Norte de la capital abulense a las 18.30 horas. "¡Allá vamos Castilla y León!", concluye el mensaje que Vox Ávila ha difundido a través de sus redes.

De este modo, Vox apurará al máximo el plazo para dar a conocer las listas electorales y al propio candidato ya que el mismo día 9 expira el plazo para registrar los nombres de cara a los comicios que fueron convocados el 19 de enero --el Decreto de convocatoria de las elecciones en Castilla y León fue publicado el martes 20 de enero, día que marca los distintos trámites--.

Además, el candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Castilla y León se conocerá un día después de la celebración de los comicios de Aragón, que tendrán lugar el domingo 8 de febrero.

Hay que recordar que el portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, eludió el pasado lunes referirse a la decisión sobre el candidato del partido a las elecciones de Castilla y León y ya manifestó entonces su intención de avanzar "partido a partido", por lo que pospuso la presentación del candidato a la finalización de la cita electoral en Aragón.

"Nosotros tenemos esta técnica cholista de partido a partido, de elección a elección. Es decir, terminamos una (la elección de Aragón) y nos metemos con la otra", finalizó sobre este asunto, pese a que la fecha límite para la presentación de candidaturas es el lunes 9 de febrero.