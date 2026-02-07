Un municipio de Ibiza dice que cambió la moción de Podemos sobre el fútbol en los colegios

Ibiza, 7 feb (EFE).- El Ayuntamiento de Santa Eulària (Ibiza) ha defendido este sábado que modificó, antes de aprobar por unanimidad, la moción presentada por Unidas Podemos para que los patios de los colegios se conviertan en espacios más verdes y eliminen la centralidad de los campos de fútbol.

El consistorio ha enviado un comunicado después de que la concejala de Unidas Podemos en Sant Antoni, Angie Roselló, en declaraciones a EFE considerara contradictorio que la misma moción que se rechazó en su municipio se haya aprobado con el “voto unánime” del pleno del consistorio de Santa Eulària.

En esta línea, el ayuntamiento ha matizado que durante el debate plenario, el equipo de gobierno manifestó “su total discrepancia” con la opinión expresada por Unidas Podemos en el preámbulo de la moción.

Así se ha referido a la introducción de propuesta, que advertía, entre otras cosas, que los campos de fútbol “ocupan hasta el 80 % del patio” y que su centralidad genera un uso “desigual del espacio y limita la diversidad de actividades”.

Al respecto, al menos 20 centros educativos públicos de la isla de Ibiza, 9 de primaria y los 11 de secundaria, ya regulan o prohíben la práctica del fútbol en sus patios escolares, por motivos como la falta de espacio o problemas de convivencia, según ha podido contrastar EFE de distintas fuentes o de los propios centros educativos.

En su comunicado, el consistorio ha señalado que, no obstante, el equipo de gobierno consideró que el preámbulo no formaba parte de los “puntos de acuerdo” sometidos a votación, "centrados exclusivamente" en la gestión y el contenido de los patios.

Por este motivo, han optado por priorizar un “debate útil y constructivo, sin injerencias”, orientado a respaldar las "necesidades reales" de los centros educativos, especialmente en lo relativo a la “creación de espacios de sombra y zonas de refresco”.

En concreto, desde Santa Eulària han señalado que la moción quedó modificada a dos acuerdos, por los que, en primer lugar, se compromete a ayudar a los centros educativos que manifiestan la necesidad de mejorar o transformar sus patios escolares, y en segundo lugar, a instar a la conselleria de Educación para que aporte los recursos económicos en caso de que la inversión sea significativa.

También ha destacado que debe ser la propia comunidad educativa, “a partir de sus necesidades reales y de sus proyectos específicos”, la que marque las actuaciones en estos espacios. EFE

1011538