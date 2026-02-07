Espana agencias

Un municipio de Ibiza dice que cambió la moción de Podemos sobre el fútbol en los colegios

Guardar

Ibiza, 7 feb (EFE).- El Ayuntamiento de Santa Eulària (Ibiza) ha defendido este sábado que modificó, antes de aprobar por unanimidad, la moción presentada por Unidas Podemos para que los patios de los colegios se conviertan en espacios más verdes y eliminen la centralidad de los campos de fútbol.

El consistorio ha enviado un comunicado después de que la concejala de Unidas Podemos en Sant Antoni, Angie Roselló, en declaraciones a EFE considerara contradictorio que la misma moción que se rechazó en su municipio se haya aprobado con el “voto unánime” del pleno del consistorio de Santa Eulària.

En esta línea, el ayuntamiento ha matizado que durante el debate plenario, el equipo de gobierno manifestó “su total discrepancia” con la opinión expresada por Unidas Podemos en el preámbulo de la moción.

Así se ha referido a la introducción de propuesta, que advertía, entre otras cosas, que los campos de fútbol “ocupan hasta el 80 % del patio” y que su centralidad genera un uso “desigual del espacio y limita la diversidad de actividades”.

Al respecto, al menos 20 centros educativos públicos de la isla de Ibiza, 9 de primaria y los 11 de secundaria, ya regulan o prohíben la práctica del fútbol en sus patios escolares, por motivos como la falta de espacio o problemas de convivencia, según ha podido contrastar EFE de distintas fuentes o de los propios centros educativos.

En su comunicado, el consistorio ha señalado que, no obstante, el equipo de gobierno consideró que el preámbulo no formaba parte de los “puntos de acuerdo” sometidos a votación, "centrados exclusivamente" en la gestión y el contenido de los patios.

Por este motivo, han optado por priorizar un “debate útil y constructivo, sin injerencias”, orientado a respaldar las "necesidades reales" de los centros educativos, especialmente en lo relativo a la “creación de espacios de sombra y zonas de refresco”.

En concreto, desde Santa Eulària han señalado que la moción quedó modificada a dos acuerdos, por los que, en primer lugar, se compromete a ayudar a los centros educativos que manifiestan la necesidad de mejorar o transformar sus patios escolares, y en segundo lugar, a instar a la conselleria de Educación para que aporte los recursos económicos en caso de que la inversión sea significativa.

También ha destacado que debe ser la propia comunidad educativa, “a partir de sus necesidades reales y de sus proyectos específicos”, la que marque las actuaciones en estos espacios. EFE

1011538

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Bolaños acusa al PP de blanquear a quienes acosan y avisa de que Vox "se los comerá vivos"

Infobae

Aganzo: "La Liga española debe tener muchos más recursos para hacerlo bien"

Infobae

1-2: La Real B rompe su racha negativa y volver a poner en un aprieto al FC Andorra

Infobae

El portugués Diego Duarte revalida en Soria el título de campeón de Cocinando con trufa

Infobae

La Comunidad de Madrid amplía hasta el domingo el aviso por nieve en la sierra

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Inicia ‘Eagle Eye 26-01′, el

Inicia ‘Eagle Eye 26-01′, el ejercicio que coordina las capacidades en Tierra, Mar y Aire del Ejército en el sur de la península

Un AVE entre A Coruña y Madrid se queda parado durante más de tres horas por un problema técnico: Renfe espera volver a la normalidad en Galicia “este fin de semana”

El informe ‘fantasma’ que ha costado 236.000 euros y que Transportes espera desde hace años para saber si es viable llevar el tren de Cercanías a Boadilla del Monte

El aragonés, la materia olvidada de la campaña electoral del 8-F: “Azcón dedica cero euros a su promoción. Se está literalmente muriendo”

Delcy Rodríguez da la bienvenida a Zapatero en Caracas para impulsar el diálogo

ECONOMÍA

Los trabajadores que cambian de

Los trabajadores que cambian de empresa consiguen mayores aumentos salariales que quienes deciden quedarse, según un estudio

Una mujer que lleva 16 años trabajando se queda sin el paro tras salir de su último empleo en el periodo de prueba: “Sin apoyo familiar, hoy estaría debajo de un puente”

Ir a trabajar con 38 de fiebre depende de si estamos en crisis: las bajas médicas aumentan en fase de crecimiento y caen en recesión

El avión destrona al tren en pleno parón del AVE tras el accidente de Adamuz: las aerolíneas duplican plazas y suman 27.000 viajeros más

La Unión Europea anuncia un paquete de 52 millones de euros en ayuda humanitaria para “aliviar al pueblo venezolano necesitado”

DEPORTES

De la “vergüenza” a la

De la “vergüenza” a la calle: la suspensión del Rayo-Oviedo provoca una ola de reacciones entre jugadores, clubes y aficionados

Ácido hialurónico para tener el pene más grande: la sospecha que rodea a los saltadores de esquí en los Juegos Olímpicos de Invierno

Atlético de Madrid-Barcelona y Athletic Club-Real Sociedad: el sorteo de la Copa del Rey depara dos choques históricos en semifinales

Estos son los cuatro equipos que llegan a las semifinales de la Copa del Rey y las fechas de los encuentros

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el Betis en Copa del Rey