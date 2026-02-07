PSOE pide a la FMM que exija la dimisión del alcalde de Móstoles y una campaña institucional contra el acoso sexual

El PSOE ha pedido a la presidenta de la Federación de Municipios de Madrid (FMM), Judith Piquet, que la entidad supramunicipal exija la dimisión del alcalde de Móstoles, Manuel Bautista (PP), y que se despliegue una campaña institucional contra el acoso sexual.

Lo ha reclamado en una carta a la que ha tenido acceso Europa Press en la que hace alusión a las "desoladoras noticias" sobre la acusación de una exconcejala de la localidad de acoso sexual y laboral contra el regidor. En la misma pide que se de una "condena clara y rotunda, sin ningún género de dudas" contra "cualquier forma de acoso, abuso o violencia contra las mujeres".

"Más allá de la necesaria condena de tales actitudes y rechazo absoluto a la violencia machista, y en concreto ante las situaciones de acoso sexual ejercidas con abuso de poder, no podemos permanecer impávidos y por responsabilidad, debemos exigir la dimisión del regidor de Móstoles, y de todos aquellos que ocultaron y silenciaron los hechos denunciados", piden en la carta. El PSOE ha apuntado estos días también al secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, y a la vicesecretaria de organización, Ana Millán.

Plantean en la carta que debe haber un "apoyo absoluto a la credibilidad de la concejala" e instan a defender a las ediles, trabajadoras municipales y a las profesionales " frente a cualquier forma de violencia, intimidación o abuso no supone entrar en el debate político, sino garantizar que la política pueda ejercerse sin miedo, sin coacción y sin prácticas que degradan la calidad democrática y el buen ejercicio de la función pública".

Este mismo viernes el PP de Madrid señalaba que estudiaba acciones legales contra la exedil al entender que actuaba "de mala fe" y "prefabricaba pruebas" por una "vendeta personal". Bautista, por su parte, afirmaba ser víctima de un "chantaje político continuado" y de una "campaña absoluta de desprestigio".