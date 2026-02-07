Espana agencias

3-1. El Lens remonta, gana con diez y mantiene la presión antes del PSG-Marsella

Redacción deportes, 7 feb (EFE).- El Lens levantó un 0-1 en contra frente al Rennes, se quedó con diez y resolvió por 3-1 su décima victoria en sus últimos once compromisos en la liga francesa para mantener la presión sobre el París Saint-Germain, que se enfrenta este domingo al Marsella y que necesita empatar al menos para conservar el liderato.

Esteban Lepaul anotó primero para el Rennes, en el minuto 8, pero después contestó el Lens, con el 1-1 de Odsonne Edouard antes del descanso y, sobre todo, con el 2-1 de cabeza de Ruben Aguilar, de nuevo goleador decisivo, al inicio de la segunda parte.

Dos minutos después, Aguilar fue expulsado, por una segunda amarilla en un pisotón en medio campo, y el Lens se quedó en inferioridad numérica, pero, aun así, logró el 3-1 por medio de Allan Saint-Maximin para subir de nuevo al liderato provisional con un punto de diferencia sobre el PSG, que recibe este domingo al Marsella. EFE

