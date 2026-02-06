Espana agencias

TSMC seguirá invirtiendo en Taiwán pese a su expansión internacional, dice Gobierno isleño

El ministro Kung Ming-hsin afirmó que la manufactura y el desarrollo de microprocesadores seguirán concentrados en la isla, mientras la empresa ajusta su estrategia internacional para responder a la demanda creciente de sectores como inteligencia artificial y centros de datos

La cuota global de mercado para la fabricación de semiconductores de TSMC alcanzará el 71% durante el tercer trimestre de 2025, de acuerdo con datos citados por TrendForce y publicados por EFECOM. Esta posición sitúa a la empresa taiwanesa firmemente por delante de sus principales competidores, como Samsung, que ostenta un 6,8%, y SMIC, con una participación del 5,1%. Este contexto se produce al tiempo que TSMC ajusta su estrategia internacional para responder a la creciente demanda de chips avanzados en sectores como la inteligencia artificial y los centros de datos, mientras, según precisó el ministro de Asuntos Económicos, Kung Ming-hsin, sus operaciones manufactureras y el desarrollo de microprocesadores seguirán fundamentalmente radicados en Taiwán.

En declaraciones recogidas por United Daily News y reproducidas por EFECOM, Kung Ming-hsin afirmó que la mayor parte de la producción de procesadores avanzados de TSMC permanecerá concentrada en la isla y que las inversiones nacionales no solo continuarán, sino que aumentarán en los próximos años. La autoridad taiwanesa trató de disipar los temores de desindustrialización que surgieron después del anuncio de nuevas instalaciones internacionales, especialmente tras la decisión de TSMC de levantar una segunda planta en Kumamoto, Japón, con un presupuesto aproximado de 1,9 billones de yenes, equivalentes a 12.121 millones de dólares.

El medio EFECOM precisó que la estrategia de la compañía responde a la necesidad de atender la demanda global de semiconductores de alto rendimiento. Inicialmente, la segunda planta japonesa estaba destinada a producir chips de entre 6 y 12 nanómetros, pero la evolución del sector ha propiciado que TSMC modifique sus planes, incorporando la manufactura de semiconductores de 3 nanómetros en el lugar, la segunda tecnología más avanzada en su catálogo. Estos productos están orientados principalmente a cubrir las necesidades crecientes de los mercados de inteligencia artificial y servidores, donde el rendimiento y la eficiencia de los componentes resultan determinantes para la competitividad de empresas clientes como Apple, Nvidia y AMD.

La primera planta de TSMC en Kumamoto, pensada en su origen para el sector automotriz, también ha visto ampliado su objetivo para dar respuesta al crecimiento exponencial de otras áreas tecnológicas, reportó EFECOM. C.C. Wei, director ejecutivo de la empresa, comunicó estos ajustes ante la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, haciendo hincapié en que TSMC está adaptando de forma continua su portafolio de productos y ubicación de sus instalaciones para mantenerse a la vanguardia de las tendencias internacionales en semiconductores.

Ante las consultas acerca de la posible deslocalización del corazón industrial, Kung Ming-hsin subrayó, según EFECOM, que la internacionalización de TSMC solo representa una fracción menor de su capacidad total de fabricación y que los chips de última generación permanecerán vinculados esencialmente a las fábricas taiwanesas. Tanto el Gobierno como la empresa coinciden en que la isla mantendrá su rol central como núcleo tecnológico y manufacturero mundial en el ámbito de los semiconductores.

La publicación de EFECOM también recoge que la política empresarial de TSMC, enfocada en diversificar su presencia y repartir su infraestructura, obedece principalmente a la necesidad de reducir riesgos y garantizar el suministro seguro a sus clientes globales más que a un traslado de su núcleo productivo fuera de Taiwán. De este modo, la apertura de nuevas plantas en ubicaciones como Japón responde a las exigencias del mercado internacional y a la transformación acelerada de la industria tecnológica, sin que esto suponga una pérdida de protagonismo para la isla.

La expansión del segmento de inteligencia artificial ha traído una demanda sin precedentes de chips avanzados, lo que se ha reflejado tanto en un aumento de volúmenes de producción como en resultados económicos significativos para la compañía, según informó EFECOM. Esta coyuntura ha llevado a TSMC a ampliar su infraestructura tanto en Taiwán como en el exterior, pero sin alterar de forma significativa la proporción de inversión o fabricación entre ambos escenarios.

TSMC conserva una estrategia flexible y dinámica basada en el seguimiento de las tendencias tecnológicas y en el análisis constante de las necesidades cambiantes de sus clientes. El liderazgo de la empresa y el respaldo de las autoridades taiwanesas buscan preservar la posición de Taiwán como uno de los epicentros mundiales de la industria de semiconductores, con inversiones nacionales que, según EFECOM, se mantienen firmes y crecientes en el portafolio de la firma. La diversificación internacional, en este marco, se considera complementaria y no supone relegar la innovación ni el desarrollo tecnológico que se realiza en territorio taiwanés.

