Stellantis anticipa cargas excepcionales de 22.200 millones de euros en sus cuentas 2025

París, 6 feb (EFECOM).- Stellantis anunció este viernes que va a incorporar cargas excepcionales de "unos 22.200 millones de euros" en las cuentas del segundo semestre de 2025 a cuenta de "un cambio estratégico" que empezó a poner en marcha el pasado año y que afirma que ya está teniendo "efectos beneficiosos".

En un comunicado publicado 20 días antes de la fecha que ha fijado para la publicación de sus cuentas anuales del pasado ejercicio, el grupo automovilístico señaló que esa carga excepcional incluye una pérdida de efectivo de alrededor de 6.500 millones que se deben materializar durante los cuatro próximos años.

Sobre las razones de esa abultada provisión, Stellantis habló de "reinicialización" debido "principalmente a un cambio estratégico para poner en el centro de las prioridades de la empresa la libertad de elegir, gracias a una oferta ampliada de vehículos eléctricos, híbridos y de motores de combustión punteros". EFECOM