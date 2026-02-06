Espana agencias

El fabricante chino de coches eléctricos Nio logra beneficios trimestrales por primera vez

Shanghái (China), 6 feb (EFECOM).- El fabricante de vehículos eléctricos Nio, considerado como uno de los principales rivales chinos de Tesla, avanzó un beneficio de hasta 700 millones de yuanes (101 millones de dólares, 86 millones de euros) en el último trimestre, logrando rentabilidad por primera vez en su historia.

En un comunicado remitido anoche a la Bolsa de Hong Kong -donde cotiza-, la automotriz indicó que su beneficio del cuarto trimestre se situará entre 200 millones de yuanes (29 millones de dólares, 24 millones de euros) y la mencionada cantidad.

Además, Nio ofrece una métrica alternativa y ajustada que elevaría el resultado positivo hasta unos 1.200 millones de yuanes (173 millones de dólares, 147 millones de euros), la cual contrastaría con pérdidas de unos 5.544 millones de yuanes (799 millones de dólares, 677 millones de euros) para el mismo período de 2024.

La firma atribuye la evolución al crecimiento de las ventas -aumentaron casi un 72 % interanual en el cuarto trimestre hasta unos 125.000 vehículos-, a la optimización de los márgenes o a las iniciativas para reducir costes y mejorar la eficiencia de las operaciones.

En cualquier caso, no se espera que la compañía publique sus cuentas definitivas de resultados, ya auditadas, hasta el próximo mes de marzo.

Tras divulgar la noticia, las acciones de Nio en Hong Kong repuntaron un 7,22 % en la sesión matutina.

En China, el mayor mercado mundial de eléctricos, existen unas 50 compañías que fabrican este tipo de vehículos, pero tan solo un puñado de ellas -por ejemplo, BYD, Xiaomi o Leapmotor- han logrado arrojar beneficios, una meta más complicada que nunca debido a los problemas de exceso de capacidad y las guerras de precios en el sector para captar clientes ante la debilidad de la demanda nacional.

De hecho, las ventas de eléctricos cayeron más de un 42 % entre diciembre y enero después de que las autoridades redujesen los incentivos fiscales a la compra, y los analistas pronostican que 2026 estará marcado por una menor demanda tras años de una expansión vertiginosa, gracias en parte al mencionado apoyo gubernamental, también en forma de subvenciones. EFECOM

EFE

