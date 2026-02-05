Espana agencias

Urtasun carga contra los "tecnoligarcas" y proclama que al Gobierno no le "temblará el pulso" para regular las redes

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha cargado contra los "tecnoligarcas" y sus "amenazas" contra el Gobierno de coalición, para dejar claro que al Ejecutivo "no le va a temblar la mano" a la hora de regular las redes.

Así lo ha aseverado el también portavoz de Sumar en Valencia, donde ha participado en la apertura del Congreso de Librerías de CEGAL, en relación a las "agresiones vía Twitter" del propietario de X, Elon Musk, y el mensaje del CEO de Telegram, Pável Dúrov, contra la decisión del Gobierno de regular el acceso de menores de 16 años a redes sociales.

El ministro ha enfatizado que "en España gobiernan las instituciones democráticas". "España no se gobierna a través de ningún tuit de ningún tecnoligarca, España la gobiernan las instituciones democráticas elegidas por sus ciudadanos", ha insistido.

Por lo tanto, ha continuado, "no van a tolerar que ningún tecnoligarca venga a decirles cómo se tiene que que organizar la vida política, social y tecnológica del país".

Además, ha agregado que el Gobierno de España y las Cortes Generales "soberanamente elegidas" deciden sobre estos temas, al tiempo que ha recordado que "tenemos una ley sobre cuestiones digitales ahora mismo en trámite, que ya pasó el Consejo de Ministros sobre la protección en entornos digitales". "Y, evidentemente el Congreso soberanamente decidirá las decisiones que tiene que adoptar", ha apostillado.

"ESPAÑA NO SE GOBIERNA EN TWITTER"

En la misma línea, ha recalcado que a la democracia española "no le va a temblar el pulso frente a las amenazas de este tipo de tecnoligarcas".

Además, ha hecho notar que "los algoritmos hay es regularlos y la tecnología está al servicio de las personas y no al revés". "Lo que nosotros no vamos a tolerar --ha insistido-- es que haya tecnooligarcas que pretendan que sus algoritmos y sus plataformas pasen por encima de la voluntad ciudadana y de la voluntad soberana de nuestro país".

"Eso no lo vamos a tolerar, por lo tanto, lo vuelvo a repetir: España no se gobierna en Twitter, se gobierna en las instituciones democráticamente elegidas en nuestro país. Y nos van a tener enfrente. Desde luego, el Congreso de los Diputados regulará las plataformas digitales como así lo considere, porque son los representantes elegidos por el pueblo español y son ellos los que dictan las normas, no ningún tecnoligarca extranjero", ha zanjado.

