Testigos del tiroteo en una discoteca de Alcorcón relatan el terror vivido: "Bajó de un coche y nos apuntó con el arma"

En las declaraciones presentadas durante el juicio, una testigo relató que el joven identificado como 'Bori' la empujó para facilitar su huida mientras gritaba en medio del pánico, logrando finalmente refugiarse y contactar a la Policía. Según informó el medio El Mundo, la testigo compartió ante el tribunal que tras lograr ponerse a salvo sintió miedo y angustia, rompiendo en llanto al recordar los detalles de la tragedia que vivió aquella madrugada.

El proceso judicial examina las circunstancias del tiroteo que tuvo lugar el 2 de octubre de 2022 en las inmediaciones del polígono Costa Polvoranca de Alcorcón. De acuerdo con lo consignado por El Mundo, la madrugada de los hechos, los acusados acudieron a la discoteca Diverso y, al salir alrededor de las 5:30, se produjo una pelea multitudinaria. En dicha reyerta resultaron heridos varios jóvenes, incluidos uno de los acusados y la víctima mortal, un joven de 19 años conocido como 'Bori', identificado como K. J. Z. F., según detalló la acusación.

Después de la pelea y la dispersión de los participantes, según publicó El Mundo, los tres sospechosos se desplazaron en un coche hasta las proximidades del domicilio de uno de los involucrados en la pelea, en la zona de Torres Bellas. Minutos después, sobre las 5:45, ubicaron a las víctimas desplazándose por la calle Sierra de la Estrella. De acuerdo con el relato de los testigos, al menos uno de los acusados descendió del vehículo portando un arma de fuego y vociferando frases como “tírale” y “mátalo”.

El Mundo reportó los testimonios de varias personas que presenciaron la escena en la que uno de los acusados bajó de un automóvil y apuntó directamente a los presentes, generando alarma y terror. Una de las jóvenes testigos declaró que los agresores actuaron de forma coordinada y explicó que inmediatamente otro joven descendió también del vehículo, sumándose al primero en la acción. Escucharon varios disparos, algunos testigos calculan más de dos o tres. Según el relato de los testigos, los jóvenes trataron de escapar, pero los siguieron y abrieron fuego por la espalda, realizando al menos siete disparos.

En el tiroteo, uno de los proyectiles alcanzó a 'Bori' en el hombro y cayó al suelo, según la acusación. La acusación sostiene que, hallándose en el suelo e indefenso, uno de los procesados se acercó y le disparó a corta distancia en la cabeza, causando un traumatismo craneoencefálico severo. El Mundo precisó que la muerte se produjo hacia las seis de la mañana. Otras dos personas resultaron heridas de gravedad y algunos vecinos, según declararon en la vista, escucharon los disparos pero no lograron identificar los rostros de los autores, mientras que otros presenciaron directamente los hechos.

El Ministerio Público solicita penas de hasta 55 años de prisión para los imputados, por un cargo de asesinato y dos de asesinato en grado de tentativa, además de que uno de ellos se enfrenta a la imputación adicional de tenencia ilícita de armas, según consignó El Mundo. La Fiscalía subrayó que ninguno de los acusados contaba con licencia para portar armas. Por su parte, las defensas de dos de los procesados demandan la absolución, y el letrado del autor material solicita una condena de siete años de cárcel por homicidio, argumentando atenuantes como el alcoholismo y la drogadicción.

Desde el inicio de la investigación, los tres acusados permanecen en prisión preventiva, detenidos desde el 8 de octubre de 2022. El juicio continuará en los próximos días con la declaración de más testigos y peritos antes de que el jurado popular emita su veredicto. Las sesiones han estado marcadas por los relatos de pánico de quienes se encontraban la noche de los hechos en la zona de ocio y discotecas, como la testigo principal que detalló el caos desatado tras ver el arma y escuchar las instrucciones de huida. El Mundo detalló que la reacción inmediata de la joven consistió en correr hasta sentirse a salvo, momento en el que intentó recomponerse para alertar a las autoridades mediante una llamada.

El relato judicial recoge también las secuelas emocionales de los testigos y supervivientes, quienes describieron los segundos de angustia en el polígono Costa Polvoranca, así como la mecánica del suceso tras el cruce del vehículo implicado por una calle en sentido contrario que provocó una breve discusión inicial, antecedente directo del tiroteo. Tras los disparos, los atacantes abandonaron precipitadamente el lugar en el propio automóvil, sin que las víctimas tuvieran posibilidad de reacción. Las declaraciones de los vecinos y los supervivientes continuarán adicionando elementos en las próximas sesiones, donde el papel del jurado será decisivo para determinar la responsabilidad penal de los acusados sobre los hechos investigados.