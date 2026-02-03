Temas del día de EFE España del martes 3 de febrero de 2026

GOBIERNO LEGISLATURA

Madrid - El Gobierno ultima la fórmula para salvar la subida de las pensiones y ha optado por sacar adelante un decreto específico en el que se apruebe esa revalorización y probablemente otras medidas sociales dejando fuera para un segundo decreto la moratoria de los desahucios que concita mucho menos consenso y a la que se oponen el PP y Junts.

- Los ministros se someten a preguntas de la oposición en la primera sesión de control que el Senado celebra este año tras la plena reanudación de la actividad parlamentaria, marcada por nuevos frentes contra el Ejecutivo en la recta final de la campaña de las elecciones en Aragón.

ARAGÓN ELECCIONES

Zaragoza - Antes de disputarse este 8 de febrero la presidencia de Aragón, el candidato popular, Jorge Azcón, y la candidata socialista, Pilar Alegría, ya se midieron en una campaña dura, personal y decisiva: las municipales de Zaragoza de 2019, una batalla que se reproduce siete años después, en otro tablero, y que tiene un botín mayor. Isabel Poncela

- Entrevista al candidato de Vox a la Presidencia de Aragón, Alejandro Nolasco.

DESEMPLEO ENERO

Madrid - El mercado laboral perdió 270.782 afiliados en enero, el mayor descenso para este mes desde 2012, mientras que el paro aumentó en 30.392 personas hasta dejar el total de desempleados en 2,43 millones.

SEGURIDAD FERROVIARIA

Madrid - El ministro de Transportes, Óscar Puente, comparece este martes en el Congreso para dar explicaciones sobre el accidente de Adamuz (Córdoba) y las demás recientes incidencias ferroviarias, el mismo día en el que los sindicatos de Renfe y Adif se concentran ante el Ministerio para exigir responsabilidades y medidas concretas.

SALÓN AUDIOVISUAL

Barcelona - El mayor salón audiovisual profesional del mundo, Integrated Systems Europe (ISE), abre las puertas de una edición enfocada hacia el impulso de las industrias creativas que prevé atraer a más de 90.000 personas.

TURISMO EXTRANJEROS

Madrid - El INE publica las cifras de entradas de turistas extranjeros y gasto asociado a diciembre y de todo el año 2025, que permitirán constatar que la cifra se queda al borde de los 100 millones de viajeros

CIENCIA CLIMA

Madrid - ¿Cómo se investiga el clima en España? Esa es la pregunta que trata de responder el 'Libro Blanco de la ciencia del clima en España' que se presenta este martes en un acto con la participación de la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen; la ministra de Ciencia, Diana Morant, y las investigadoras María Belén Rodríguez Fonseca y Ana Casanueva Vicente.

TIEMPO BORRASCA

Madrid - La llegada de la borrasca Leonardo comienza a sentirse con la descarga de intensas lluvias en Galicia, Andalucía y Sistema Central, y con inclemencias costeras en Cádiz, A Coruña y Pontevedra, y nevadas en Madrid, Castilla- La Mancha y Pirineos.

CINE ESTRENOS

Madrid - La directora Isabel Coixet estrena el 6 de febrero su última película, 'Tres adioses', en la que reflexiona sobre la fugacidad de la vida a través de la adaptación de la novela póstuma y semiautobiográfica de la activista italiana Michela Murgia, titulada 'Tres cuencos: Rituales para un año de crisis'. Paula Boira

MIKA DISCO

Madrid - Convertido en un rostro más habitual para los españoles gracias a su reciente paso por la televisión nacional, Mika charla con EFE a propósito de 'Hyperlove', su reciente último disco, en el que el piano ha vuelto a ser su "brújula creativa". Javier Herrero

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

09:30h.- Madrid.- CONSEJO DE MINISTROS.- Reunión del Consejo de Ministros. Palacio de La Moncloa. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio) (Directo)

10:00h.- Pamplona.- COMISIÓN INVESTIGACIÓN.- El exconsejero de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, Bernardo Ciriza, comparece en la Comisión de Investigación para dar explicaciones sobre la duplicación de los túneles de Belate. Parlamento foral. (Texto) (Foto)

10:45h.- Madrid.- TRIBUNAL CUENTAS.- Reunión de la mesa y portavoces de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas. Congreso.

11:00h.- Barcelona.- ENCUESTA ICPS.- El director del Instituto de Ciencias Políticas y Sociales (ICPS), Oriol Bartomeus, da a conocer las principales conclusiones del Sondeo 2025 sobre la opinión del electorado catalán. ICPS (C/ Mallorca, 244). (Texto)

11:30h.- Teruel.- ARAGÓN ELECCIONES.- El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, acompañado por el candidato popular, Jorge Azcón, ofrece una rueda de prensa en el Aeropuerto de Caudé y clausura un mitin (19.00). Aeropuerto de Caudé/Cnetro Sociocultural de San Julián. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

12:00h.- Madrid.- SENADO MESA.- Reunión de la Mesa del Senado. (Texto)

13:30h.- Madrid.- ESPAÑA GRECIA.- El ministro de Asuntos Exteriores se reúne con su homólogo de la Republica Helénica, George Gerapetritis, en la sede del Ministerio. Tras la reunión, comparecen en rueda de prensa. Palacio de Viana. Calle Concepción Jerónima, 25. (Texto)(Foto) (Vídeo) (Audio)

13:45h.- Madrid.- ESPAÑA UE.- El presidente del Senado, Pedro Rollán, y la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, presiden una sesión solemne en el Senado con motivo del 40 Aniversario de la adhesión de España a la Comunidad Económica Europea (actual Unión Europea). Palacio del Senado. Antiguo Salón de Sesiones. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio) (Directo)

(La agenda de Metsola en Madrid incluye un encuentro de jóvenes y sendas reuniones con el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, y la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso).

16:00h.- Madrid.- SENADO PLENO.- Primer pleno ordinario de 2026 en el Senado, que comienza con las preguntas e interpelaciones de la sesión de control al Gobierno. Senado. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio) (Directo)

19:00h.- Madrid.- LIBRO TRANSICIÓN.- El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero interviene en la presentación del libro 'Las huellas de la Transición', escrito por Robert M. Fishman e Ignacio Sánchez-Cuenca. Ateneo de Madrid. Calle Prado, 21. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

ECONOMÍA

09:00h.- Madrid.- DESEMPLEO ENERO.- Los Ministerios de Trabajo e Inclusión publican los datos de paro registrado y afiliación a la Seguridad Social relativos al mes de enero. (Texto) (Infografía)

09:00h.- Madrid.- TURISMO EXTRANJEROS.- El INE publica las cifras de entradas de turistas extranjeros y gasto asociado de diciembre pasado y todo el año 2025. (Texto) (Infografía)

10:00h.- Madrid.- DESEMPLEO ENERO.- Rueda de prensa de los secretarios de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, y de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez. Ministerio de Trabajo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:30h.- Madrid.- APAGÓN ELÉCTRICO.- Comparecencia del presidente del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), Luis Pedro Marco de la Peña, ante la Comisión de Investigación del Senado sobre la interrupción del suministro eléctrico. (Foto)

11:00h.- Barcelona.- ESPAÑA VINO.- La Federación Española del Vino (FEV) presenta su primer barómetro sobre la sostenibilidad del sector vitivinícola español, en colaboración con Cajamar, durante la feria Barcelona Wine Week.

12:00h.- Zaragoza.- FIMA 2026.- Presentación de la Feria Internacional de Maquinaria Agrícola. Cámara de Comercio. (Texto) (Foto)

12:00h.- Madrid.- SEGURIDAD FERROVIARIA.- Las organizaciones sindicales que integran los comités generales de empresa del Grupo Renfe y Adif se concentran ante la sede del Ministerio de Transportes para exigir responsabilidades y medidas que garanticen la seguridad de toda la red ferroviaria tras los recientes accidentes ferroviarios. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

12:00h.- Barcelona.- CAIXABANK SINDICATOS.- Los sindicatos CCOO y SECB convocan concentraciones en las oficinas de CaixaBank en toda España para exigir mejoras laborales. Torres CaixaBAnk. (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:15h.- Madrid.- PESCA ACUICULTURA.- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, clausura la jornada 'Pesca y acuicultura en España: economía azul del mar a la mesa', organizada por la Red Española de Espacios de Conocimiento para la Economía Azul (REECEA), en la sede del Ministerio.

16:00h.- Madrid.- SEGURIDAD FERROVIARIA.- El ministro de transportes, Óscar Puente, comparece en la Comisión de Transportes del Congreso. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio) (Directo)

JUSTICIA Y SEGURIDAD

10:00h.- Madrid.- JUICIO ESTAFA.- La Audiencia Provincial de Madrid juzga a los responsables de un entramado de empresas acusados de atraer, entre 2006 y 2012, a personas con escasos recursos y necesidad inmediata de dinero y prometerles créditos que entregaban incompletos y con un interés de demora del 29 por ciento. Audiencia Provincial.

10:00h.- Madrid.- JUICIO PÚNICA.- La Audiencia Nacional reanuda el juicio a catorce acusados del caso Púnica por presuntas adjudicaciones irregulares de contratos de fiestas en municipios gobernados por el PP entre 2004 y 2013 con las declaraciones de guardias civiles encargados de la investigación. C/ Génova. (Texto)

10:00h.- San Fernando de Henares (Madrid).- JUICIO MERCASA.- La Audiencia Nacional prosigue el juicio del caso Mercasa por la presunta trama de sobornos a funcionarios de Angola a cambio de contratos entre 2006 y 2016 con la declaración de testigos. C/ Límite esquina c/ Mar Cantábrico. (Texto)

10:30h.- Santa Cruz de Tenerife.- TRIBUNALES INMIGRACIÓN.- La Audiencia de Santa Cruz de Tenerife juzga a cinco hombres para los que se piden 28 años de cárcel, acusados de ser los patrones de un cayuco en el que murieron hasta 80 personas tras pasar 20 días a la deriva en el Atlántico. Audiencia de Santa Cruz de Tenerife.

10:30h.- Murcia.- CRIMEN HALLOWEEN.- Juicio con jurado por el crimen de Halloween ocurrido en una cafetería de Santa Cruz (Murcia) en octubre de 2023. Audiencia Provincial. (Texto)

12:00h.- Barcelona.- PODER JUDICIAL.- El rey Felipe VI preside la entrega de despachos a los 121 jueces de la nueva promoción. Le acompaña el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. Fórum del Centro de Convenciones Internacional de Barcelona. Plaza Leonardo Da Vinci. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

12:00h.- Santander.- POLICÍA NACIONAL.- El director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo, preside la toma de posesión del nuevo responsable de la Jefatura Superior de Cantabria, Antonio del Amo. Delegación del Gobierno. (Texto) (Foto)

18:00h.- Madrid.- INMIGRACIÓN CANARIAS.- La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, se reúne con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo. Senado. (Texto)

SOCIEDAD

09:00h.- Madrid.- JORNADA SOSTENIBILIDAD.- El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, y el presidente de la Unión Española Fotovoltaica, Rafael Benjumea, inauguran la Jornada de sostenibilidad y biodiversidad en parques fotovoltaicos. Congreso.

11:00h.- Madrid.- IA EUROPA.- La Fundación Alternativas presenta el informe 'La Unión Europea y España ante la inteligencia artificial'. Fundación Alternativas C/ Don Ramón de la Cruz, 39.

11:00h.- Madrid.- SANIDAD MEDICAMENTOS.- El Congreso de los Diputados alberga la presentación institucional de 'Revalores: Recomendaciones sobre la inclusión del valor social en la evaluación de los medicamentos', celebrada a solicitud del Foro Español de Pacientes.

11:00h.- Madrid.- GREENPEACE ALMARAZ.- La organización ecologista Greenpeace presenta el informe 'Cierre nuclear y transición energética: el caso de Almaraz', en la universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Calle Quintana 21.

12:00h.- Vitoria.- VACUNACIÓN EUSKADI.- El consejero de Salud, Alberto Martínez, comparece tras la reunión del Consejo de Gobierno para ofrecer información actualizada sobre la administración de vacunas caducadas a decenas de pacientes en Euskadi, la mayoría de ellos bebés. Lehendakaritza. (Texto) (Foto)

12:30h.- Madrid.- UNIVERSIDAD ESTUDIANTES.- La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, mantiene una reunión con la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP), en la sede del Ministerio.

16:00h.- Madrid.- CIENCIA CLIMA.- La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica Sara Aagesen y la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, participan en la presentación del 'Libro Blanco de la ciencia del clima en España'. Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja. Calle de Serrano Galvache, 4. Madrid. (Texto)(Vídeo) (Audio) (Foto)

16:00h.- Sant Boi de Llobregat (Barcelona).- PRINCESA GIRONA.- El rey Felipe VI preside el acto de proclamación del Premio Princesa de Girona Social 2026 e inaugura una nueva edición del Tour del Talento. (Texto) (Foto) (Vídeo)

CULTURA Y TENDENCIAS

09:00h.- Barcelona.- SALÓN AUDIOVISUAL.- El mayor evento mundial del sector audiovisual profesional del mundo, Integrated Systems Europe (ISE), abre las puertas de una edición enfocada hacia el impulso de las industrias creativas que prevé atraer a más de 90.000 personas. Fira de Barcelona. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

10:00h.- Madrid.- ARTE URBANO.- La Fundación Canal presenta la exposición 'Arte urbano. De los orígenes a Banksy', una exposición que muestra un recorrido por la evolución del arte urbano desde sus orígenes en la década de 1960 hasta su consolidación como expresión artística de pleno derecho en la actualidad. Fundación Canal. Mateo Inurria 2. (Texto) (Vídeo)

10:00h.- Albacete.- TEATRO CIRCO.- Presentación del XIX Festival Internacional de Circo, que se celebrará del 5 al 22 de febrero. Teatro Circo. (Texto) (Foto)

11:00h.- Barcelona.- PREMIO JOSEP PLA.- El filósofo y teólogo Francesc Torralba presenta el libro con el que ganó el último premio Josep Pla, 'Anatomia de l'esperança' Librería Laie. Sala Shakespeare. Pau Claris, 85. (Texto) (Foto)

11:00h.- Barcelona.- NOVELA NEGRA.- Presentación de 'Barcelona, trilogia policíaca', un volumen que reúne tres obras fundamentales de Rafael Tasis, pionero de la novela negra catalana. Llibreria Obaga. C/Girona, 179. (Texto)

11:00h.local.- Las Palmas de Gran Canaria.- LITERATURA INFANTIL.- La Fundación Juan Negrín y el Colectivo Andersen presentan la exposición 'El viaje de Celia: La literatura infantil española entre 1920 y 1950'. Fundación Juan Negrín.C/ Reyes Católicos, 30. (Texto) (Foto)

18:30h.- Tudela.- FESTIVAL CINE.- Homenaje al director Manuel Gómez Pereira y a los guionistas Yolanda García Serrano y Joaquín Oristrell dentro de la Muestra de Cine Español de Tudela. Ellos tres y la actriz Eva Ugarte ofrecen una rueda de prensa. Hotel AC Ciudad de Tudela.

19:00h.- Oviedo.- RODRIGO CUEVAS.- Presentación del nuevo tema del artista Rodrigo Cuevas, 'Llagares', Premio Nacional de Músicas Actuales en 2023, en colaboración con Rossy de Palma. Cines Embajadores Foncalada.

21:00h.- València.- MÚSICA CONCIERTO.- Concierto de la banda escocesa Biffy Clyro, que con diez álbumes de estudio, el más reciente, 'Futique', se ha consolidado como uno de los referentes del rock británico contemporáneo. Roig Arena.

