La Audiencia de Palma juzga a siete miembros del clan de los Sheriff por tratar de matar a otros del clan de los Pelúos

El Ministerio Público reclama que los procesados indemnicen con 6.000 euros a la víctima que resultó herida durante el ataque. De acuerdo con la información publicada por el medio, los acusados enfrentan múltiples cargos graves tras haber participado en un incidente de violencia armada en Palma, el 18 de mayo de 2021. La Fiscalía solicita para cada uno de los imputados una condena a 50 años de prisión, mientras la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma inicia el juicio.

Según relató la acusación fiscal, los hechos involucraron a siete individuos pertenecientes al clan de los Sheriff y una persona más que no ha sido identificada. El documento fiscal indica que los acusados se desplazaron en una furgoneta hacia la vivienda de una familia rival, el clan de los Pelúos, con la intención de ajustar cuentas entre ambas partes. En su poder portaban tres armas de fuego y un cuchillo, detalla la acusación presentada y recogida por la prensa.

Tal como reportó el medio, al llegar al domicilio rival, los procesados observaron cómo varios integrantes de los Pelúos descendían de un coche e ingresaban apresuradamente en la vivienda. Acto seguido, los acusados se lanzaron en persecución, abriendo fuego en tres ocasiones contra la fachada de la casa. Uno de los disparos impactó en una ventana, exponiendo a los ocupantes del inmueble, entre los que había un bebé de siete meses y otros tres menores, a una situación de alto riesgo.

Entre los detalles recopilados en el escrito de acusación, la Fiscalía especificó que uno de los proyectiles pasó cerca del bebé, aunque ninguno de los disparos llegó a alcanzar a los menores. La secuencia violenta continuó con otros dos disparos dirigidos contra una puerta de madera, en los que resultó herido por la espalda uno de los miembros del clan de los Pelúos. El documento también indica que, en ese momento, dos de los procesados lograron acceder al interior de la vivienda y amenazaron de manera directa tanto al patriarca como a otro miembro del clan rival.

El relato del Ministerio Público recoge asimismo que los acusados abandonaron posteriormente el lugar sin que ninguno de ellos dispusiera de licencia para portar las armas empleadas en el ataque. Según consignó la fuente noticiosa, la Fiscalía enmarca los hechos como tentativa de homicidio en cuatro ocasiones, agregando los delitos de amenazas graves, tenencia ilícita de armas y pertenencia a una organización criminal.

El órgano judicial procederá a la valoración de los hechos durante el juicio, iniciado este martes a las 09:45 horas, conforme detalló el medio. Además de la solicitud de largas condenas de prisión, la Fiscalía busca la imposición de una indemnización para reparar la lesión ocasionada a la víctima, establecida en 6.000 euros. La Audiencia de Palma determinará, a través del proceso judicial, la responsabilidad penal de los miembros del clan de los Sheriff respecto a los cargos imputados por el ataque armado en el que participaron adultos y menores como víctimas potenciales.