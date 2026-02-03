Gerardo Cuerva, reelegido presidente de los empresarios de Granada por unanimidad

Granada, 03 feb (EFECOM).- Gerardo Cuerva ha sido reelegido este martes presidente de la Confederación Granadina de Empresarios (CGE) en unas elecciones en las que se han renovado los órganos de gobierno de la entidad para los próximos cuatro años.

En su discurso de toma de posesión, Cuerva, que ejerce este cargo desde 2006 y ha sido elegido por unanimidad, ha subrayado su compromiso por defender la libertad de ser empresario y "alzar la voz allí donde sea necesario".

Según ha expresado, su decisión de optar a la reelección está motivada por su preocupación ante "la situación de Granada" y "el desgobierno" de España y por su esperanza en la provincia y sus empresarios.

En este sentido, el que fuera también presidente de Cepyme y vicepresidente de la CEOE entre 2019 y 2025, ha criticado que en un contexto marcado por "la deriva radical" de las políticas del Gobierno respecto a los empresarios, "no se esté dando respuesta" desde la sociedad civil.

"Me preocupa que hoy, ante una de las situaciones de mayor incertidumbre política, social, económica y empresarial de las últimas décadas, los intereses de las organizaciones empresariales parezcan ser otros: ni la defensa de España como nación, ni la defensa de los intereses de las empresas", ha concluido. EFECOM