Espana agencias

Gerardo Cuerva, reelegido presidente de los empresarios de Granada por unanimidad

Guardar

Granada, 03 feb (EFECOM).- Gerardo Cuerva ha sido reelegido este martes presidente de la Confederación Granadina de Empresarios (CGE) en unas elecciones en las que se han renovado los órganos de gobierno de la entidad para los próximos cuatro años.

En su discurso de toma de posesión, Cuerva, que ejerce este cargo desde 2006 y ha sido elegido por unanimidad, ha subrayado su compromiso por defender la libertad de ser empresario y "alzar la voz allí donde sea necesario".

Según ha expresado, su decisión de optar a la reelección está motivada por su preocupación ante "la situación de Granada" y "el desgobierno" de España y por su esperanza en la provincia y sus empresarios.

En este sentido, el que fuera también presidente de Cepyme y vicepresidente de la CEOE entre 2019 y 2025, ha criticado que en un contexto marcado por "la deriva radical" de las políticas del Gobierno respecto a los empresarios, "no se esté dando respuesta" desde la sociedad civil.

"Me preocupa que hoy, ante una de las situaciones de mayor incertidumbre política, social, económica y empresarial de las últimas décadas, los intereses de las organizaciones empresariales parezcan ser otros: ni la defensa de España como nación, ni la defensa de los intereses de las empresas", ha concluido. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El Mallorca confía su salvación a Son Moix

Infobae

La presidenta del COI pide "mantener el deporte como un territorio neutral"

Infobae

Ángel Pérez: Vengo a crear un nombre propio

Infobae

Uriarte: "Valverde es la persona idónea para sacar adelante al Athletic"

Infobae

La Clásica reunirá el 16 de febrero en Jaén a 17 equipos de 10 países

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Armada francesa estrenará el

La Armada francesa estrenará el nuevo dron ‘Aliaca’: destaca por su despegue vertical y su capacidad en misiones de vigilancia

El Supremo no considera abuso de autoridad que un brigada de la Guardia Civil llamara “puto caradura” a un subordinado que se encontraba de baja

Una madre solicita un aumento en la pensión alimentaria y la Justicia lo rechaza: la situación económica del padre no ha cambiado desde el divorcio

Pedro Sánchez anuncia que prohibirá el acceso a plataformas digitales a menores de 16 años y otras cuatro medidas para retomar el control digital

El PNV pacta con el Gobierno apoyar la moratoria antidesahucios a cambio de incluir en el escudo social a los propietarios de una sola vivienda en alquiler

ECONOMÍA

Sebastián Ramírez, abogado: “El registro

Sebastián Ramírez, abogado: “El registro de la jornada laboral en España ha cambiado para siempre”

El Gobierno trocea el decreto ‘ómnibus’ y aprueba la subida de pensiones en solitario

Abierto el plazo para las ayudas de los accidentes de Adamuz y Gelida: lo que debes hacer para solicitarlas si eres uno de los afectados

El turismo español vuelve a batir récords con 96,8 millones de turistas internacionales y 134.700 millones gastados en 2025

La CNMC impone una multa millonaria a Repsol y le prohíbe participar en contratos públicos: la petrolera anuncia que recurrirá

DEPORTES

Levi’s Stadium, el escenario donde

Levi’s Stadium, el escenario donde debutará Suiza en el Mundial 2026: un campo sostenible construido con materiales reciclados

Riccardo Patrese habla sobre el estado de salud de Michael Schumacher: “Ya no sabe que es siete veces campeón del mundo”

Carlos Alcaraz se toma un respiro tras conquistar un exigente Open de Australia y renuncia a su siguiente torneo

Así es el Estadio de Atlanta, el campo en el que debutará España en el Mundial 2026: con un techo retráctil y casi dos mil millones de dólares de coste

La NFL regresa a España este 2026 y el estadio Santiago Bernabéu volverá a ser el escenario del partido