Espana agencias

Empleados de CaixaBank se concentran en oficinas de toda España para pedir mejoras

Guardar

Barcelona, 3 feb (EFECOM).- Empleados de CaixaBank convocados por el sindicato mayoritario SECB y por CCOO se han concentrado este martes en oficinas de toda España para pedir mejoras en el "clima laboral" y que los beneficios de la entidad repercutan en la plantilla.

Decenas de delegados sindicales se han concentrado frente a las torres de CaixaBank en la Diagonal de Barcelona y frente a las torres Kio de Madrid, además de ante oficinas representativas en ciudades como Sevilla, Granada, Valencia, Murcia, Pamplona, Toledo, Tenerife, A Coruña y Burgos.

"Año tras año suben los retos, las exigencias y el control a la plantilla, y no ha habido ningún reconocimiento más allá de buenas palabras una vez al año", ha señalado a EFE el responsable de comunicación de CCOO en CaixaBank, Juan Morais, que pide que "baje la presión y mejore el clima laboral".

La entidad anunció la pasada semana un beneficio de 5.891 millones de euros en 2025, un 1,8 % más que el año anterior y su mejor resultado hasta ahora.

"Creemos que debemos tener algún tipo de reconocimiento, ya que somos partícipes también del éxito", ha afirmado ese portavoz, que subraya que las remuneraciones variables de directivos y los dividendos a los accionistas crecen año a año.

En Valencia, donde el banco mantiene su sede social, la concentración se ha llevado a cabo entre las 12 y las 13 horas a las puertas del edificio de la calle Pintor Sorolla.

Delegados sindicales se han manifestado con pancartas con el lema 'Basta ya de exprimir a la plantilla' y banderolas.

"Queremos abrir una mesa de diálogo para negociar mejoras y evitar que la plantilla esté en situación de colapso y no tenga la presión comercial para cumplir objetivos inalcanzables", ha manifestado a EFE el secretario general de CCOO en CaixaBank Comunidad Valenciana, Anselmo Martínez Jareño.

Ha afirmado que los "objetivos inalcanzables" que se fijan son un incremento de la producción del 40 % de un año para otro, y una presión comercial "que no se puede consentir". EFECOM

(foto) (vídeo)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Bathco BM Torrelavega cede a Mateo García al Confía Base Oviedo hasta final de temporada

Infobae

Mestalla pone en juego una semifinal para dos equipos coperos y con problemas en LaLiga

Infobae

Parado el intercambio Kante-En Nesyri entre Al-Ittihad y Fenerbahce por los papeles

Infobae

Sakamoto: No noto presión; son mis terceros Juegos, serán los últimos y tengo confianza

Infobae

Andrés Cuenca: "Vengo a un club grande a conseguir los objetivos"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los conservadores europeos piden a

Los conservadores europeos piden a Bruselas evaluar la regularización masiva de migrantes en España: “Desencadenará un ‘goteo’ imparable de movimiento por todo el continente”

El Gobierno de Ayuso externaliza el tercer servicio sanitario del hospital público de Vallecas: ahora las resonancias porque no “hay recursos propios”

Junts respaldará el incremento de las pensiones, pero tumbará el escudo social del Gobierno

Un hombre recurre el reparto de una herencia por entender que recibió menos que sus hermanos y la Justicia lo rechaza: el tribunal concluye que el reparto es válido

La Armada francesa estrenará el nuevo dron ‘Aliaca’: destaca por su despegue vertical y su capacidad en misiones de vigilancia

ECONOMÍA

Europa entregó 110 millones a

Europa entregó 110 millones a España para renovar la línea Madrid-Sevilla tras advertir en 2023 que estaba “obsoleta”

Hasta 5.000 euros de descuento en la compra del coche eléctrico: estas son las condiciones para acceder al Plan Auto+

Andalucía se enfrenta a Bruselas: Europa le pide eliminar su registro de pisos turísticos por duplicarse con el nacional

El Ayuntamiento de Madrid destina 1.078 viviendas a alquiler asequible dirigidas a jóvenes y familias con menores

Miguel Benito Barrionuevo, abogado, sobre la subida del SMI: “Aunque estés cobrando más del salario mínimo, tu sueldo también se podría incrementar”

DEPORTES

El FC Barcelona acaba sufriendo

El FC Barcelona acaba sufriendo para llevarse la victoria ante un infatigable Albacete y sella su plaza en las semifinales de la Copa del Rey

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Albacete en Copa del Rey

Alarma en la Selección española a un mes de la Finalíssima y cuatro del Mundial 2026: qué pasa con Nico Williams, Carvajal o Merino

Así es el MetLife Stadium, el escenario donde debutará Marruecos en el Mundial 2026: un campo creado para acoger conciertos

A qué hora y dónde ver el partido de Copa del Rey entre el Albacete y el FC Barcelona