Empleados de CaixaBank se concentran en oficinas de toda España para pedir mejoras

Barcelona, 3 feb (EFECOM).- Empleados de CaixaBank convocados por el sindicato mayoritario SECB y por CCOO se han concentrado este martes en oficinas de toda España para pedir mejoras en el "clima laboral" y que los beneficios de la entidad repercutan en la plantilla.

Decenas de delegados sindicales se han concentrado frente a las torres de CaixaBank en la Diagonal de Barcelona y frente a las torres Kio de Madrid, además de ante oficinas representativas en ciudades como Sevilla, Granada, Valencia, Murcia, Pamplona, Toledo, Tenerife, A Coruña y Burgos.

"Año tras año suben los retos, las exigencias y el control a la plantilla, y no ha habido ningún reconocimiento más allá de buenas palabras una vez al año", ha señalado a EFE el responsable de comunicación de CCOO en CaixaBank, Juan Morais, que pide que "baje la presión y mejore el clima laboral".

La entidad anunció la pasada semana un beneficio de 5.891 millones de euros en 2025, un 1,8 % más que el año anterior y su mejor resultado hasta ahora.

"Creemos que debemos tener algún tipo de reconocimiento, ya que somos partícipes también del éxito", ha afirmado ese portavoz, que subraya que las remuneraciones variables de directivos y los dividendos a los accionistas crecen año a año.

En Valencia, donde el banco mantiene su sede social, la concentración se ha llevado a cabo entre las 12 y las 13 horas a las puertas del edificio de la calle Pintor Sorolla.

Delegados sindicales se han manifestado con pancartas con el lema 'Basta ya de exprimir a la plantilla' y banderolas.

"Queremos abrir una mesa de diálogo para negociar mejoras y evitar que la plantilla esté en situación de colapso y no tenga la presión comercial para cumplir objetivos inalcanzables", ha manifestado a EFE el secretario general de CCOO en CaixaBank Comunidad Valenciana, Anselmo Martínez Jareño.

Ha afirmado que los "objetivos inalcanzables" que se fijan son un incremento de la producción del 40 % de un año para otro, y una presión comercial "que no se puede consentir". EFECOM

