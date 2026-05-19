Los secretos mejor guardados de la boda de Harry y Meghan: del guiño oculto en el velo al detalle íntimo que casi nadie conocía

El príncipe Harry y su esposa Meghan Markle (I), duques de Sussex, abandonan el castillo en Windsor el 19 de mayo de 2018 tras su boda.(POOL/AFP - Steve Parsons)

La boda del príncipe Harry y Meghan Markle fue mucho más que un enlace real. El 19 de mayo de 2018, millones de personas en todo el mundo siguieron desde sus televisores una ceremonia histórica que prometía modernizar la monarquía británica y abrir una nueva etapa dentro de la familia real. Ocho años después, y pese a todo lo que ha ocurrido desde entonces, aquel “sí, quiero” celebrado en la capilla de San Jorge, en Windsor, sigue despertando fascinación.

Con motivo de su aniversario de boda, recordamos algunos de los detalles más desconocidos y simbólicos de aquel día. Y es que detrás del espectacular vestido, de la emoción de Harry o de las imágenes de los recién casados recorriendo Windsor en carruaje, se escondían pequeños guiños personales, tradiciones reales y mensajes secretos que en su momento pasaron desapercibidos para muchos espectadores.

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Uno de los detalles más comentados vuelve a ser el impresionante velo de Meghan Markle. Diseñado por Clare Waight Keller para Givenchy, no era solo una pieza elegante y minimalista, sino también un auténtico homenaje simbólico. El velo incluía bordadas a mano las flores representativas de los 53 países de la Commonwealth, una forma de mostrar el compromiso de Meghan con la organización que entonces lideraba Isabel II y de la que Harry tenía un papel muy activo.

El extenso velo con bordado floral de Meghan Markle. (EFE)

Pero había todavía un detalle mucho más íntimo escondido en el vestido de la novia. Según se reveló después de la ceremonia, Meghan quiso incorporar algo azul —siguiendo la tradición nupcial— utilizando un pequeño trozo de tela del vestido que llevó en su primera cita con Harry. Una pieza diminuta y completamente invisible para los invitados, pero cargada de significado sentimental para la pareja.

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Los gestos que conectaban la boda con Isabel II y Lady Di

La ceremonia también estuvo repleta de referencias a la historia de la familia real británica. El ramo de Meghan, por ejemplo, incluía mirto, una tradición que comenzó con la reina Victoria y que Isabel II mantuvo en su propia boda. Además, Harry recogió personalmente algunas de las flores de los jardines del Palacio de Kensington para incorporarlas al ramo de su futura esposa.

El vestido de novia de Meghan Markle recibió buenas críticas por su sencillez (Foto: EFE)

Lady Di también estuvo muy presente durante aquel día. Más allá de la emoción evidente de Harry, Meghan quiso rendir homenaje a Diana con varias joyas muy simbólicas. La más recordada fue el espectacular anillo de aguamarina que lució durante la recepción nocturna, una pieza que perteneció a la princesa de Gales y que se convirtió inmediatamente en uno de los momentos más comentados del cambio de look de la novia.

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Otro detalle que generó titulares durante los preparativos fue la barba del príncipe Harry. Aunque pueda parecer algo menor, dentro de la tradición real británica no era habitual que los novios reales acudieran barbados a su boda. Según varios expertos reales, Harry llegó incluso a pedir permiso a Isabel II para mantenerla, algo que finalmente consiguió.

Una boda que rompió protocolos y modernizó la monarquía

Más allá de los símbolos ocultos, el enlace de Harry y Meghan también destacó por romper muchas normas tradicionales de la realeza británica. La presencia del coro góspel interpretando Stand By Me, el apasionado sermón del obispo Michael Curry o la estética mucho más contemporánea de la ceremonia marcaron una diferencia evidente respecto a otras bodas reales anteriores.

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Quién es quién en la casa real británica: del rey Carlos, el más tardío de la historia, al polémico príncipe Andrés.

También llamó especialmente la atención que Meghan recorriera parte del camino hacia el altar sola, algo muy poco habitual en este tipo de ceremonias y que muchos interpretaron como una declaración de independencia y personalidad.

Aquel día parecía representar el inicio de una nueva era para la monarquía. Meghan, actriz estadounidense, divorciada y mestiza, simbolizaba un cambio profundo dentro de una institución históricamente marcada por el protocolo y la tradición. La expectación fue tan enorme que la boda reunió frente al televisor a millones de personas en todo el mundo y convirtió Windsor en el epicentro mediático internacional.

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El príncipe Harry y Meghan Markle en su boda.

Sin embargo, ocho años después, la historia tomó un rumbo completamente distinto al que muchos imaginaron aquel día. La salida de Harry y Meghan de la familia real -el conocido como Megxit- su mudanza a California, las entrevistas explosivas y la ruptura pública con parte de la corona transformaron por completo aquella imagen de cuento moderno que proyectaban en 2018.

Aun así, pese a las polémicas y a la distancia con Buckingham, hay algo que permanece intacto para la pareja: el valor emocional de aquella boda y de todo lo que nació a partir de ella. Especialmente para Meghan, que siempre ha defendido el enorme significado personal que tuvo aquel día en su vida.

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