El precio de la luz cae un 25,9 % en enero y cierra en 71,67 euros/MWh, según un informe

Madrid, 3 feb (EFECOM).- El precio medio del mercado mayorista de la electricidad, -conocido como "pool" y usado como referencia para las facturas de los consumidores con tarifa regulada-, cerró enero en 71,67 euros el megavatio (euros/MWh), lo que supone una caída interanual del 25,9 % y un 8 % menos que en diciembre.

Según el último informe de mercado de la consultora energética ASE, publicado este martes, el inicio de este año ha estado marcado por una elevada volatilidad de los precios, condicionada por la climatología.

Durante los días centrales de enero, un episodio de frío intenso, unido a una elevada demanda eléctrica y a la escasa aportación renovable, llevó los precios hasta los 120 euros/MWh, con picos horarios cercanos a los 200 euros/MWh.

Sin embargo, en la segunda mitad del mes, la entrada de varias borrascas, acompañadas de fuertes vientos impulsó la generación eólica hasta niveles récord, lo que se tradujo en una caída de los precios del mercado diario por debajo de los 40 euros/MWh e incluso a precios negativos (-0,5 euros/MWh), en algunos tramos horarios.

En paralelo, los costes del sistema se situaron en 15,11 euros/MWh en enero, un 29 % más que en el mismo mes del año pasado. Este incremento responde a la política de seguridad aplicada por Red Eléctrica de España (REE) tras el apagón de abril de 2025.

Por su parte, en el mercado europeo del gas, los precios subieron en enero respecto a diciembre, a 34,19 euros/MWh, mientras que en España el precio del gas se situó en 35,42 euros/MWh.

La energía eólica registró en enero su mayor volumen mensual desde que hay registros, con 8.087 gigavatios (GWh), un 19,5 % superior a la media de los últimos cinco años para un mes de enero y un 6,6 % más que en el mismo mes de 2025.

Gracias a este comportamiento, la eólica cubrió el 31,9 % del mix eléctrico mensual y superó el 60 % de la generación en la última semana del mes, algo que supuso "una presión a la baja" sobre los precios del mercado.

Pese al fuerte protagonismo de la eólica, el sistema eléctrico tuvo que recurrir a los ciclos combinados de gas (CCG) para atender el aumento de la demanda, que creció un 3,9 % en enero, impulsada en parte por las bajas temperaturas.

Como resultado, la generación con CCG aumentó un 18,6%, hasta los 4.062 GWh, un 16 % del mix eléctrico, lo que refleja la creciente dependencia del sistema de estas tecnologías en episodios de alta demanda y baja producción renovable.

En este contexto, el precio de la electricidad para el segundo trimestre de 2026 según las previsiones del mercado ibérico de futuros energéticos OMIP se redujo un 9,2 % en enero, hasta situarse en 34,85 euros/MWh, en la parte baja de los rangos previstos por los modelos de previsión de Grupo ASE. EFECOM