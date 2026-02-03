Espana agencias

El Kremlin saluda la disposición de Infantino a levantar el veto al fútbol ruso

Moscú, 3 ene (EFE).- El Kremlin saludó este martes la disposición del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, de levantar el veto al fútbol ruso en las competiciones internacionales, vigente desde el comienzo de la guerra en Ucrania en 2022.

"Sí, hemos visto la declaración y la saludamos. Efectivamente, hacía mucho que había que pensar en esto", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Añadió: "El hecho de que, al menos, se hable de ello, por supuesto, es bueno".

"Nuestros futbolistas, nuestra selección debe ver sus derechos plenamente restablecidos y tener la posibilidad de participar en las competiciones internacionales de la FIFA", afirmó.

Peskov, cuya esposa es campeona olímpica de patinaje artístico, subrayó que "no había que haber politizado nunca el deporte ni la idea del olimpismo, ya no digamos el fútbol".

Infantino aseguró el lunes que se debe de levantar el veto a Rusia porque esa iniciativa "no ha conseguido nada" y que, por el momento, hay que hacerlo en las categorías inferiores.

"Es algo que tenemos que hacer, definitivamente, al menos en categorías inferiores", dijo Infantino en una entrevista con la cadena británica Sky.

Añadió: "Este veto no ha conseguido nada, solo ha creado más frustración y odio. Que los niños y niñas de Rusia puedan jugar al fútbol en otras partes de Europa podrá ayudar".

La selección rusa disputó su último partido oficial en noviembre de 2021 en Croacia, tras lo que no pudo disputar ni el Mundial de Catar ni la Eurocopa de Alemania, y lo mismo ocurrirá con el Mundial de EE.UU., México y Canadá.

Durante estos años se ha limitado a disputar partidos amistosos contra equipos, en su mayoría, de muy bajo nivel, con la excepción de Perú, Chile, Serbia, Camerún o Irán.

La Unión de Fútbol de Rusia tiene la esperanza de que la UEFA le permita participar en la fase de clasificación para la Eurocopa 2028, aunque para ello tiene que terminar la guerra en Ucrania. EFE

