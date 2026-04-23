Alfonso Gómez releva a Daniel Domenjó como consejero delegado de Movistar+

Madrid, 23 abr (EFE).- El hasta ahora consejero delegado de Telefónica Hispanoamérica, Alfonso Gómez, relevará a Daniel Domenjó como consejero delegado de Movistar+, según ha adelantado el diario El Economista y han confirmado a EFE fuentes del sector, mientras que la compañía ha declinado hacer declaraciones al respecto.

El diario El Economista añade que Domenjó saldrá de la operadora en los próximos meses de forma voluntaria y detalle que a través de esta operación el hasta ahora presidente de Telefónica Hispanoamérica entrará en el comité de dirección de Telefónica España.

Domenjó fue nombrado consejero delegado de Movistar+ en marzo de 2025, hace ahora un año, cuando Javier de Paz fue nombrado como presidente de la misma compañía.

Gómez acumula siete años de experiencia como consejero delegado de Telefónica Hispanoamérica y, según la propia web de Telefónica, ha recuperado el crecimiento en ingresos y rentabilidad en la región "a través del despliegue de Fibra Óptica al hogar alcanzando cerca de 17 millones de unidades inmobiliarias pasadas, y el fortalecimiento en los servicios móviles con redes 4G y 5G".

El ejecutivo ha sido responsable durante este periodo de las operaciones del Grupo Telefónica en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú, Uruguay y Venezuela.

Este movimiento se produce después de que el propio presidente de Telefónica, Marc Murtra, advirtiera este miércoles en una cumbre con ejecutivos de la compañía de la necesidad de simplificar la organización del grupo de telecomunicaciones y de corregir las rigideces estructurales.

En un evento interno ante 700 directivos de la empresa, subrayó que Telefónica cuenta con activos diferenciales — escala, red, talento y capacidades tecnológicas —, pero subrayó la necesidad de simplificar la organización, acelerar la ejecución y corregir rigideces estructurales.

Murtra situó la cultura como palanca central del cambio y ha apelado a los directivos a “dar siempre lo mejor”, desafiar sus propios límites y crecer juntos para construir una organización de mayor impacto. EFE