Iñigo Pérez: "Ha sido el partido más importante desde que estoy en el Rayo"

Madrid, 23 abr (EFE).- El entrenador del Rayo Vallecano, Iñigo Pérez, destacó este jueves que la victoria ante el Espanyol (1-0) de este jueves es "el partido más importante" desde que está al frente del banquillo franjirrojo por avanzar hacia la salvación y situarse en "un lugar de cierta estabilidad" ante la recta final del campeonato.

"Viendo la clasificación, viendo lo hecho en la Conference League, ganar a un rival tan difícil era motivo de celebración. Hoy era el partido más importante desde que estoy en el Rayo", aseguró Iñigo Pérez en rueda de prensa para justificar el júbilo que mostró al final del encuentro en el estadio de Vallecas.

Aunque admitió que suena raro que fuese el encuentro más trascendental desde que llegó al Rayo hace dos años, lo argumentó en que el triunfo ante el Espanyol, que le permite tener cinco puntos respecto a la zona de descenso, supone un paso más para cumplir las metas marcadas al comienzo del curso.

"Los objetivos son ambiciosos y para permanecer en Primera, el día de hoy era muy importante porque nos impulsa para el domingo contra la Real Sociedad y de cara a afrontar la fase final, te posiciona en un lugar de cierta estabilidad (...) El día de hoy es muy importante por lo que hemos dejado atrás en todo este año", apuntó el técnico navarro.

Iñigo Pérez se congratuló además por el protagonismo adquirido en la victoria por jugadores secundarios como el portero Dani Cárdenas, que paró el penalti a Kike García, o el delantero Sergio Camello, autor del gol, quienes han tenido pocas oportunidades durante la temporada.

"Este factor añade mucho peso a la hora de que haya podido soltar esta especie de catarsis al final. Deseas que más allá de la victoria, que les vaya bien y ojalá encuentren lo que ha pasado hoy. Ha sido un día perfecto. Se demuestra que la diferencia entre los jugadores del Rayo son mínimas y cada uno va a tener su momento", resaltó. EFE