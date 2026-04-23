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La Primitiva deja 1.192.514 euros en Leganés (Madrid)

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Madrid, 23 abr (EFE).- En el sorteo de la Primitiva de hoy jueves 23 de abril hay un boleto acertante de primera categoría (6 aciertos) que ha ganado 1.192.514,66 euros y ha sido validado en Leganés (Madrid).

En concreto, en la administración de loterías número 9 de Leganés, situada en Panadés 6, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

En el sorteo de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + reintegro), por lo que, con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo, un único acertante de primera categoría con categoría especial podría ganar 9 millones de euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + complementario) existen siete boletos acertantes a los que les a correspondido sendos premios de 27.625,82 euros.

Combinación ganadora: 27-34-11-13-26-20

Complementario: 10 Reintegro: 8.

EFE

amd/fp

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