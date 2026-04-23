El rey asiste en La Granja (Segovia) a un encuentro internacional sobre retos de liderazgo

(actualiza la NA4523 con una intervención del rey en el acto)

Segovia, 23 abr (EFE).- El rey Felipe VI ha asistido este jueves por la tarde en La Granja (Segovia) a la charla-coloquio inaugural del encuentro internacional organizado por Aspen Institute España, en la que ha sido analizada la compleja situación actual marcada por conflictos bélicos como los de Irán, Líbano y Ucrania.

El coloquio, bajo el título ‘Liderar a favor del bien común en 2026’, ha reunido a expertos y responsables internacionales en un debate centrado en los retos globales y el papel del liderazgo en un contexto geopolítico incierto.

Tras el coloquio, el rey ha planteado una pregunta a los ponentes respecto a la inteligencia artificial y sobre cómo se podría aprovechar para beneficiar a toda la sociedad, asegurando que respete principios como la democracia, actúe de forma ética y utilice el conocimiento de manera positiva.

En la sesión han intervenido Pablo Hernández de Cos, director general del Banco de Pagos Internacionales; Enrique Berruga, director ejecutivo del Aspen Institute México; y Vivian Schiller, directora ejecutiva de Aspen Digital.

Junto al monarca han asistido al coloquio la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Sáiz; el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el ex secretario general de la OTAN Javier Solana.

La jornada marca el inicio del Spring International Committee Meeting, que se celebra del 23 al 26 de abril con motivo del 15º aniversario de Aspen Institute España, y que reúne en e Real Sitio a representantes de los distintos institutos Aspen de todo el mundo.

Tras la celebración de este encuentro, Madrid acogerá la conferencia internacional CityLab, organizada por Bloomberg Philanthropies y The Aspen Institute de Estados Unidos, un foro centrado en el futuro de las ciudades que reúne a líderes públicos, urbanistas e innovadores.

Aspen Institute España es una fundación dedicada a promover un liderazgo basado en valores y a fomentar el debate sobre los grandes desafíos globales, a través de programas, seminarios y conferencias orientados al interés general. EFE

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