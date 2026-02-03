Espana agencias

El Hang Seng gana un 0,2 % ante el repunte de las inmobiliarias

Shanghái (China), 3 feb (EFECOM).- El índice de referencia de la Bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, cerró este martes con ganancias del 0,22 % gracias al repunte de las inmobiliarias, que contrarrestaron la bajada de las tecnológicas, afectadas por rumores que apuntan a ajustes fiscales para el sector en China.

El selectivo sumó 59,2 puntos hasta los 26.834,77, mientras que el índice que mide el comportamiento de las compañías de la China continental que cotizan en el parqué hongkonés, el Hang Seng China Enterprises, bajó un 0,3 %.

Los repuntes más destacados fueron los de la farmacéutica CSPC Pharmaceutical (+8,09 %) y el grupo de educación privada y comercio electrónico New Oriental (+6,4 %).

En la otra cara de la moneda figuraron la plataforma de vídeos cortos Kuaishou (-4,61 %) o el 'Google chino' Baidu (-3,61 %).

El volumen de negocio de la sesión fue de 335.150 millones de dólares de Hong Kong (42.899 millones de dólares, 36.300 millones de euros). EFECOM

