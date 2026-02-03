Espana agencias

El alquiler a largo plazo de coches matricula 23.969 unidades en enero, un 17,36 % más

Guardar

Madrid, 3 feb (EFECOM).- El alquiler a largo plazo de coches matriculó 23.969 unidades en enero, un 17,36 % más que en el mismo mes de 2025, según los datos que este martes ha aportado la Asociación Española de Renting de Vehículos (AER).

La inversión para adquirir estos vehículos ascendió a 586 millones de euros, lo que supuso un 26,29 % más que en enero del año pasado (464 millones); en tanto que el peso del llamado 'renting' fue del 26,93 % en el mercado total (89.012 unidades matriculadas en enero, un 1,73 % más).

El segmento de vehículos donde más representación tiene el alquiler a largo plazo con derecho final a compra es el de derivados, furgonetas y 'pick up', en el que el sector copa el 38,14 % del mercado.

No obstante, las operaciones de turismos cerraron enero con 19.443 unidades, frente a las 2.688 furgonetas y los 1.570 comerciales ligeros.

Por tipo de propulsión, una de cada cuatro transacciones en el primer mes del año se cerró para un vehículo diésel (6.089 unidades). Le siguieron los microhíbridos de gasolina (MEHV), con 5.138 vehículos; los de gasolina (4.263 unidades) y los híbridos no enchufables de gasolina (PEHV), con 2.442 matriculaciones.

En enero de 2026 se han matriculado en 'renting' 4.323 unidades de las distintas modalidades de electrificados (eléctrico puro, de autonomía extendida, híbrido enchufable gasolina e híbrido enchufable diésel), el 18 % del total de las matriculaciones en esta modalidad de alquiler (el 82,71 % más). EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Detenidos por disparar a una pareja en Iznalloz (Granada) en venganza por un homicidio

Infobae

Todas las comunidades, excepto Baleares, arrancan el año con incrementos del paro

Infobae

Castro y Raghouber destacan en un austero mercado de invierno del Levante

Infobae

El Elche hace caja con Mendoza en un mercado con cuatro salidas y otras tantas llegadas

Infobae

El Valencia cierra el mercado con tres fichajes contrastados en LaLiga y ninguna salida

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PNV pacta con el

El PNV pacta con el Gobierno apoyar la moratoria antidesahucios a cambio de incluir en el escudo social a los propietarios de una sola vivienda en alquiler

Héctor Julián, el joven detrás del mapa de balizas V16: “Descubrí que los datos de todas las balizas son públicos”

Francisco Rius, jurista: “Si alguien acaba con la vida de un menor de 16 años, el delito se agrava”

Improcedente el despido de un teleoperador que no podía estar sentado más de cuatro horas seguidas por una lesión en el abdomen

¿Qué pasa si un policía acude ebrio a su puesto de trabajo? Un jurista responde

ECONOMÍA

El turismo español vuelve a

El turismo español vuelve a batir récords con 96,8 millones de turistas internacionales y 134.700 millones gastados en 2025

La CNMC sanciona a empresas del Grupo Repsol con 20,5 millones de euros y les prohíbe participar en contratos públicos

Mal enero para los trabajadores: la Seguridad Social pierde 270.782 afiliados y el paro suma 30.392 desempleados

Cómo donar tu vivienda habitual a tu hijo sin tributar el IRPF si eres mayor de 65 años

Este es el precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades para hoy

DEPORTES

Levi’s Stadium, el escenario donde

Levi’s Stadium, el escenario donde debutará Suiza en el Mundial 2026: un campo sostenible construido con materiales reciclados

Riccardo Patrese habla sobre el estado de salud de Michael Schumacher: “Ya no sabe que es siete veces campeón del mundo”

Carlos Alcaraz se toma un respiro tras conquistar un exigente Open de Australia y renuncia a su siguiente torneo

Así es el Estadio de Atlanta, el campo en el que debutará España en el Mundial 2026: con un techo retráctil y casi dos mil millones de dólares de coste

La NFL regresa a España este 2026 y el estadio Santiago Bernabéu volverá a ser el escenario del partido