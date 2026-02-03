El alquiler a largo plazo de coches matricula 23.969 unidades en enero, un 17,36 % más

Madrid, 3 feb (EFECOM).- El alquiler a largo plazo de coches matriculó 23.969 unidades en enero, un 17,36 % más que en el mismo mes de 2025, según los datos que este martes ha aportado la Asociación Española de Renting de Vehículos (AER).

La inversión para adquirir estos vehículos ascendió a 586 millones de euros, lo que supuso un 26,29 % más que en enero del año pasado (464 millones); en tanto que el peso del llamado 'renting' fue del 26,93 % en el mercado total (89.012 unidades matriculadas en enero, un 1,73 % más).

El segmento de vehículos donde más representación tiene el alquiler a largo plazo con derecho final a compra es el de derivados, furgonetas y 'pick up', en el que el sector copa el 38,14 % del mercado.

No obstante, las operaciones de turismos cerraron enero con 19.443 unidades, frente a las 2.688 furgonetas y los 1.570 comerciales ligeros.

Por tipo de propulsión, una de cada cuatro transacciones en el primer mes del año se cerró para un vehículo diésel (6.089 unidades). Le siguieron los microhíbridos de gasolina (MEHV), con 5.138 vehículos; los de gasolina (4.263 unidades) y los híbridos no enchufables de gasolina (PEHV), con 2.442 matriculaciones.

En enero de 2026 se han matriculado en 'renting' 4.323 unidades de las distintas modalidades de electrificados (eléctrico puro, de autonomía extendida, híbrido enchufable gasolina e híbrido enchufable diésel), el 18 % del total de las matriculaciones en esta modalidad de alquiler (el 82,71 % más). EFECOM