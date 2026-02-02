Espana agencias

Morant no cree que Feijóo condene los insultos de una concejal del PP a Pedro Sánchez: "es el líder de los odiadores"

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, no cree que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, condene los insultos de ayer de una concejal del PP a Pedro Sánchez en un mitin en la campaña electoral de Aragón. En su opinión, "es muy difícil que el líder de los odiadores le pida luego a sus discípulos que pidan disculpas".

Así lo ha afirmado durante unas declaraciones en La Sexta, recogidas por Europa Press, en las que ha argumentado que ve difícil esta condena porque "lo han convertido en un lema" y ha recordado cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid llamó "hijo de puta al presidente del Gobierno" en el Congreso de los Diputados.

"Luego se inventaron este lema tan gracioso que esconde un insulto tan grueso al presidente del gobierno de 'me gusta la fruta' y lo han entonado todos", ha exclamado.

POLARIZA A LA SOCIEDAD

En cualquier caso, Diana Morant ha señalado que quien tiene que condenar el insulto es Feijóo y "abandonar ese insulto permanente porque eso es lo que polariza a la sociedad". Según la ministra el país no se merece este ambiente político.

Ante las afirmaciones del presidente de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca, de que la concejala ha pedido perdón y no la van a destituir ni echar del partido, Diana Morant, ha exclamado que "parece que su partido la ha personado".

Dicho esto, ha ironizado: "es un día bonito dentro del Partido Popular, se perdonan entre ellos". Pero ha advertido de que este comportamiento es "imperdonable" y también lo es, ha añadido, que se actúe con "esa impunidad".

Cree que de esta forma se envía un mensaje al resto de la sociedad que no es positivo: "yo como política no voy a defender nunca esa actitud, sino que la voy a combatir y la voy a denunciar".

