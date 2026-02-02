EH Bildu exige "investigar hasta el final" y no intentar "cerrar el episodio" de vacunas caducadas como "caso puntual"

Nerea Kortajarena, parlamentaria y secretaria de Programa de EH Bildu, mencionó que la finalización de 2025 estuvo marcada por la destitución de toda la cúpula de Osakidetza y que, poco después, ocurrió el incidente de la administración de vacunas caducadas en varias organizaciones sanitarias integradas (OSIs), cuyos alcances aún no se comprenden en su totalidad. Según informó Europa Press, Kortajarena reclamó una investigación exhaustiva para esclarecer este suceso y recalcó que no debe clasificarse como un hecho puntual ni tratar de cerrarse sin más.

El medio Europa Press detalló que Kortajarena advirtió sobre la gravedad del caso y subrayó que el Departamento de Salud debe esclarecer los motivos y las consecuencias de lo sucedido; a juicio de la diputada, este episodio revela carencias estructurales que persisten en el sistema sanitario vasco, Osakidetza. Además, según Europa Press, la parlamentaria criticó los intentos del gobierno y del propio Departamento de Salud de restar importancia al hecho, sugiriendo que se busca presentar la situación como casi resuelta o como un hecho aislado, cuando, a su entender, se trata de un síntoma de problemas sistémicos no superados.

Durante una entrevista en Radio Popular - Herri Irratia, recogida por Europa Press, Kortajarena afirmó que desde que se hizo pública la inoculación de dosis vencidas se han ofrecido cinco versiones oficiales diferentes, lo que en su opinión refuerza la percepción de desorden y falta de control. La parlamentaria de EH Bildu cuestionó si la administración de Osakidetza habría comunicado lo sucedido si su formación no hubiera intervenido. Explicó que EH Bildu tuvo conocimiento de la inoculación de vacunas caducadas aproximadamente entre 10 y 12 días antes de su difusión pública. En ese intervalo, la formación contrastó la veracidad de la información y, una vez que contó con los elementos suficientes, contactó directamente al consejero de Salud para preguntarle por la situación.

Kortajarena contrastó este accionar con la declaración pública del consejero, Alberto Martínez, quien sostuvo que habría sido él quien alertó a los partidos. Según la diputada de EH Bildu, fue su grupo el que tomó la iniciativa de dialogar con el responsable de Salud, comunicarle la existencia de la información y solicitarle explicaciones. Para Kortajarena, las diferentes respuestas institucionales desde que el caso se conoció públicamente desmontan la idea de que la situación estaba bajo control. Sostuvo, en declaraciones recogidas por Europa Press, que la propia pregunta parlamentaria planteada por EH Bildu aceleró que el caso saliera a la luz.

Europa Press reportó que Kortajarena puntualizó que este hecho muestra un esfuerzo reiterado de las autoridades por sustentar la narrativa de que los problemas en Osakidetza están resueltos, cuando en realidad, desde la perspectiva de EH Bildu, surgen noticias recurrentes que prueban lo contrario. En palabras de la portavoz, persisten déficits en aspectos como la trazabilidad de medicamentos, el control y la eficacia de los protocolos, y la ausencia de mecanismos suficientemente sólidos. Además, Kortajarena aseveró que ya en marzo del año pasado existían advertencias al consejero sobre el mal funcionamiento en el sistema, según información que ha trascendido, por lo que a su juicio la envergadura de los fallos podría ir mucho más allá de la cuestión de las vacunas.

Sobre la reacción institucional ante este incidente, la diputada de EH Bildu expresó incertidumbre acerca de si hay un control veraz de la situación por parte del consejero de Salud o del propio lehendakari, y prevé la posibilidad de que en los días posteriores surjan más informaciones vinculadas a la crisis. Consideró también que, en un contexto en que no se han solucionado los fallos estructurales de Osakidetza, la gestión de esta crisis se ha orientado a evitar un impacto negativo en la imagen del sistema sanitario vasco por parte del actual Gobierno.

En relación al procedimiento seguido por EH Bildu tras recibir el aviso, Kortajarena argumentó que el grupo actuó con prudencia y rigor, absteniéndose de filtrar la información de inmediato y optando primero por comprobar su veracidad, solicitar explicaciones a los responsables y posteriormente activar los mecanismos parlamentarios. Según detalló Europa Press, la dirigente remarcó que cualquier partido en la oposición que hubiese recibido una noticia de esta importancia habría podido difundirla al instante, pero su formación prefirió agotar las verificaciones pertinentes antes de realizar las preguntas y solicitudes de información en sede parlamentaria.

Europa Press consignó que Kortajarena, al referirse al liderazgo parlamentario, puso en duda la transparencia actual del Gobierno vasco y señaló la necesidad de hablar de manera extendida sobre esta cuestión en la Cámara. Sostuvo también que si la oposición no hubiera intervenido, el caso podría no haberse hecho público. La parlamentaria recalcó que los problemas de Osakidetza siguen presentes y remarcó que la salud pública continúa figurando como una de las principales preocupaciones entre la gente, lo que desde su punto de vista demuestra la percepción ciudadana sobre la persistencia de estos desafíos.

Por último, Europa Press indicó que Kortajarena cuestionó la parálisis del Parlamento Vasco en el mes de enero, argumentando que la ausencia de control parlamentario durante un período que calificó de delicado impide ejercer la función de vigilancia sobre el Gobierno justo cuando, a su juicio, más se necesita examinar el funcionamiento de Osakidetza.