Mañueco apela a la "unión" y pide al PSOE firmar la 'Carta más justa' por una financiación autonómica igualitaria

El presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha apelado a la "unidad" de todos los partidos políticos e instituciones de la Comunidad, a los que ha pedido firmar la 'Carta más justa' que remitirá al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el objetivo de reclamar una financiación autonómica igualitaria que no deje atrás a ninguna autonomía y garantice la igualdad real entre todos los españoles.

Se trata de un documento "no partidista" con el que Castilla y León pide "justicia y oportunidades, no privilegios", ha expresado el líder 'popular' en el marco de su intervención durante la clausura de un acto celebrado en la localidad palentina de Villamuriel de Cerrato sobre financiación autonómica que ha congregado a presidentes de Diputación y representantes provinciales de partido.

En este sentido, el presidente de los 'populares' de Castilla y León ha señalado que hay momentos en los que la política "puede y debe discutir, pero también hay momentos en los que una Comunidad debe hablar con una sola voz y este es uno de ellos".

"Castilla y León no pide privilegios, pide justicia y pide oportunidades. Eso se llama financiación autonómica justa. Es verdad que es un debate técnico, pero también es un debate moral", ha aseverado el también jefe del Ejecutivo autonómico, porque detrás detrás de cada euro hay un hospital, una escuela y universidades para que los jóvenes tengan el mejor sistema educativo de España.

Por ello, ha sostenido Mañueco, frente al "ruido que divide", el PP ofrece "una política que sirve, que une y que resuelve", porque en Castilla y León "se valora lo que cuenta, lo que sostiene, lo que nutre, como una nuez, que lo valioso no está en la cáscara, sino en el interior".

"DEFENSA DE TODOS"

Precisamente, por esta razón los 'populares' plantean este "gesto sencillo, pero a la vez profundamente importante", para que en esta precampaña los partidos e instituciones se unan en esta 'Carta más justa' en "defensa de todos".

"Esta Comunidad merece una financiación justa por su realidad y por su servicio a España", ha subrayado el presidente del PP de Castilla y León, razón por la que se reclama una financiación justa que debe garantizar la igualdad de derechos y de servicios públicos, se viva donde se viva y que el nuevo modelo de financiación tiene que ser el resultado de un consenso, "porque lo que es de todos se tiene que negociar entre todos".

Una petición que el líder 'popular' ha trasladado a los representantes de los diferentes partidos como un "acto de lealtad" a todas las personas de la Comunidad, porque cuando se trata de defender la sanidad, la educación, los servicios sociales y las oportunidades "no hay siglas por encima de las personas".

En la misma línea, Mañueco ha pedido no convertir el tema de la financiación autonómica en un "arma arrojadiza", sino en un "acuerdo serio, verificable, duradero y justo". "Eso es lo que pedimos desde el Partido Popular de Castilla y León, la igualdad real de los españoles, vivan donde vivan", ha apostillado.

Por último, ha trasladado una reflexión de ámbito nacional al asegurar que España es "fuerte cuando sus territorios se sienten respetados, es más justa cuando ninguna Comunidad se queda atrás y está más unida cuando nadie tiene que suplicar lo que es de justicia".

