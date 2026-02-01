El Congreso invertirá casi 3,6 millones en rehabilitar cubiertas y fachadas tras ver deficiencias en el examen municipal

El Congreso va a invertir casi 3,6 millones de euros en la restauración y rehabilitación de las fachadas exteriores y las cubiertas de dos de sus edificios tras detectarse deficiencias en el último examen municipal. Las obras afectarán a las dependencias situadas junto al Palacio de la Carrera de San Jerónimo, conocidas como Ampliación I y II.

Para elegir a la empresa a la que se encargará las obras, la Mesa del Congreso ha convocado un concurso cuyos pliegos, recogidos por Europa Press, especifican que el presupuesto base de licitación asciende a 3.588.332,88 euros, impuestos incluidos. La cantidad que finalmente se acuerde de abonará con cargo al fondo de remanentes de la institución que, a 31 de marzo de 2025 era de 100.995.681,93 euros.

16 MESES DE PLAZO

El plazo de ejecución de los trabajos será de un máximo de 16 meses y se aprovechará también para realizar las necesarias obras de reparación y consolidación de las grietas y fisuras que puedan existir.

En los citados pliegos se asegura que estas obras resultan imprescindibles para subsanar las "deficiencias" detectadas en la última Inspección Técnica de Edificios (ITE) realizada por la Dirección General de Control de la Edificación del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible del Ayuntamiento de Madrid.

"La intervención proyectada se enmarca en las obligaciones de mantenimiento, conservación y rehabilitación de los bienes inmuebles de titularidad pública", remarca del documento aprobado por el órgano de gobierno de la Cámara.

Todos los trabajos deberán ejecutarse bajo las órdenes del arquitecto conservador de la Cámara, que ejercerá como director de las obras, garantizando que éstas no interfieran en la actividad parlamentaria y trabajando en coordinación con los servicios de mantenimiento de la Dirección Técnica de Infraestructuras e Instalaciones del Congreso.

La empresa adjudicataria está obligada a redactar un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y otro para la gestión de los residuos de construcción y demolición, que cumpla con lo establecido en el Plan de Medidas de Sostenibilidad Medioambiental de la Cámara.