Albares ve una "ruptura en el orden internacional" y llama a reforzar la soberanía europea

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha afirmado que, actualmente, hay una "ruptura en el orden internacional" provocada, según él, por una nueva visión de los Estados Unidos de la relación transatlántica y los intentos de desestabilización de Rusia, por lo que ha llamado a avanzar hacia una mayor soberanía europea, textualmente.

Así lo ha dicho en una entrevista concedida a 'La Vanguardia' recogida por Europa Press este domingo, en la que se ha referido a la situación de Groenlandia: "Hemos conseguido parar una presión inaceptable sobre Dinamarca, país miembro de la Unión Europea. Pero la reclamación última de Estados Unidos se mantiene: quieren la soberanía de Groenlandia. Por lo tanto, la solidaridad con Dinamarca debe proseguir", ha advertido.

Ha dicho que "haber mantenido la unidad europea y haber dibujado una línea roja han sido factores muy importantes" frente a las intenciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

También ha defendido que para avanzar en soberanía Europa debe "remover los últimos obstáculos del mercado único" y construir un mercado de capitales y un mercado digital, además de crear un ejército europeo.

"Europa debe traducir su potencia económica en potencia política. Ello no significa adoptar una estrategia agresiva, pero hemos de disponer de capacidad de disuasión ante la coerción", ha sostenido.

POLÍTICA EXTERIOR

Sobre las críticas de la oposición a la política exterior del Gobierno, ha defendido que esta es "coherente" y que, a su parecer, la credibilidad de España ha crecido en el ámbito internacional.

En este sentido, se ha referido a la relación con China: "Nos parece imposible tener una política del exterior global, gestionar los grandes fenómenos globales, sin tener un diálogo intenso con China, un país que es una potencia demográfica, económica, militar", ha destacado.

VENEZUELA

Ante el anuncio de una amnistía en Venezuela para los presos políticos, ha dado la bienvenida a este anuncio y asegura que España "es uno de los pocos países que habla a la vez con el Gobierno y la oposición".

"No puede haber una solución que venga de fuera de Venezuela. La solución tiene que venir de un diálogo amplio, pacífico, democrático entre venezolanos. Si las partes lo quieren, estamos dispuestos a acompañar como lo hemos hecho otras veces", ha añadido.

CATALÁN EN LA UE

Preguntado por el estado de las negociaciones para establecer el catalán, el euskera y el gallego como lenguas oficiales en la UE ha afirmado que con Alemania se está "hablando de todo" y ha añadido que con el apoyo del PP la oficialidad de estas lenguas ya se habría conseguido, textualmente.

"El tema del catalán como lengua oficial es una cuestión de tiempo. Yo no puedo dar la fecha exacta, pero estoy seguro -no convencido, seguro-, de que el catalán, exactamente igual que el euskera y el gallego, será lengua oficial de la Unión Europea", ha asegurado.

