Espana agencias

Aznar y Ana Botella aparecen en las facturas de dos paquetes enviados por Epstein en 2003 y 2004

Guardar

El expresidente del Gobierno José María Aznar y su mujer, la exalcaldesa de Madrid Ana Botella, aparecen en las facturas de dos paquetes enviados por el delincuente sexual Jeffrey Epstein entre 2003 y 2004, según se desprende de documentos publicados este viernes por la Administración de Donald Trump.

Los archivos publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos muestran una factura de la compañía FedEx de un paquete de unos 220 gramos enviado por Epstein y su entonces pareja, Ghislaine Maxwell, el 2 de septiembre de 2003 desde Nueva York a La Moncloa a los destinatarios "presidente y Ana Aznar", que lo recogieron el 4 de septiembre.

El segundo paquete, que pesaba alrededor de 360 gramos, se envió desde la misma dirección pero a la oficina de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES) en la calle Juan Bravo de Madrid. Ese envío se registró el 5 de mayo de 2004, apenas dos semanas después de que Aznar dejara la Presidencia del Gobierno, y lo recogieron el 10 de mayo.

Por otro lado, aparecen los nombres de José Aznar, hijo del expresidente, y de Alejandro Agag, su yerno y ex diputado del Parlamento Europeo, en la agenda telefónica de Epstein. En este archivo de cerca de un centenar de páginas, están los correos electrónicos profesionales de ambos. Sin embargo, la aparición de estos nombres en esos documentos no implica ninguna irregularidad o conducta ilícita.

EL ENTORNO DE AZNAR ASEGURA QUE NO LO CONOCE

Fuentes del entorno de Aznar han expresado su sorpresa por el hecho de que el nombre del expresidente del Gobierno aparezca en esos archivos desclasificados y han subrayado que ni le conoce ni tiene ni idea de por qué figura su nombre y se realizaron esos envíos.

"Ni idea. No conoce a ese señor de nada", han asegurado a Europa Press fuentes próximas a Aznar, que reconocen que al Palacio de la Moncloa pueden llegar muchos paquetes y envíos destinados a Presidencia del Gobierno.

Durante la jornada, las autoridades estadounidenses han publicado más de tres millones de páginas adicionales --incluidos 2.000 vídeos y 180.000 imágenes-- de los documentos relacionados con Epstein, un mes después de la fecha límite que le daba la Ley de Transparencia aprobada 'ad hoc' en noviembre.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Attaoui, en el quinteto de estrellas de 800 en los Millrose Games de Nueva York

Infobae

El Arsenal ata a la perla Max Dowman

Infobae

Almada: "Si ante el Girona repetimos los errores del Camp Nou sufriremos de igual forma"

Infobae

Žan Tabak debuta en el banquillo del MoraBanc recibiendo al Dreamland Gran Canaria

Infobae

Hidalgo no descarta más fichajes ante las inminentes salidas de Rubén López y Bauchmann

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Liberan a Jesús Enrique Gómez,

Liberan a Jesús Enrique Gómez, el joven hispanovenezolano encarcelado desde el pasado mayo acusado de pintar una tanqueta de la policía revolucionaria

Un jubilado de 80 años gana la lotería y monta un imperio de narcotráfico de 332 millones de euros: distribuía pastillas para la ansiedad

Confirman la sanción a un guardia civil que se emborrachó y enseñó el culo al jefe de escoltas de Sánchez

Las izquierdas más allá del PSOE en Aragón: radiografía de un naufragio que allana el camino al PP

ADIF empezó a sustituir las traviesas del AVE a Sevilla en 2021 a pesar de detectar grietas en miles de ellas en 2007: aún quedan 363.000 por cambiar

ECONOMÍA

Estos son los ganadores del

Estos son los ganadores del Sorteo 1 de Super Once

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5

Inquilinos bajo presión: el alquiler no toca techo y les expulsa de las grandes ciudades en busca de rentas que puedan pagar

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 30 enero

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

DEPORTES

El Real Madrid se enfrentará

El Real Madrid se enfrentará de nuevo al Benfica en Champions, el Atlético al Brujas y el Barça espera rival en el Mónaco-PSG

Un Alcaraz lesionado se impone ante Zverev en la semifinal del Open de Australia y se asegura una plaza en la final tras “uno de los partidos más duros” de su carrera

Chattanooga, la sede de España para el Mundial 2026: Baylor School será el centro de entrenamiento de La Roja

Aston Martin llega pisando fuerte a la temporada 2026: así es el revolucionario monoplaza que ha diseñado Adrian Newey

El CEO de la UFC habla sobre el próximo combate de Ilia Topuria: “Si Gaethje se prepara de forma apropiada, puede ser divertida”