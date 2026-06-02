Blades Brown, de 19 años, se une al PGA Tour como miembro temporal especial

Redacción Deportes, 2 jun (EFE).- El PGA Tour ha anunciado este martes que Blades Brown, de 19 años, ha aceptado la condición de miembro temporal especial del circuito y podrá recibir exenciones de patrocinador ilimitadas durante el resto de la temporada 2026 hasta la FedExCup de cierre de otoño.

Brown, que también ocupa el puesto número 11 en la lista de puntos del Korn Ferry Tour en su primera temporada como miembro, puede asegurarse su tarjeta del PGA Tour para la temporada 2027 si consigue tantos o más puntos de no miembro que el nº 70 en la clasificación final de la FedExCup de otoño de 2026, o si termina entre los 20 primeros de la lista de puntos del segundo circuito.

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Con su decmocuarto puesto en THE CJ CUP Byron Nelson, el jugador natural de Nashville, Tennessee, sumó suficientes puntos de la FedExCup para no miembros como para superar el umbral de la membresía temporal especial.

Actualmente cuenta con 266 puntos de la FedExCup para no miembros. A modo de referencia, lo que le situaría entre los puestos 88 y 89 de la clasificación actual.

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Así, Brown se convertiría en el jugador más joven de la historia en obtener una tarjeta del PGA Tour a través del Korn Ferr. EFE