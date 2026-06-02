Giorgian De Arrascaeta sufre una lesión muscular

Montevideo, 2 jun (EFE).- El centrocampista Giorgian de Arrascaeta sufrió una lesión muscular trabajando con la selección uruguaya a 13 días de que la Celeste se estrene en el Mundial ante Arabia Saudí.

Este martes, en diálogo con la prensa, el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Ignacio Alonso, explicó que Giorgian "tendría una afección de carácter muscular, pero resta todavía confirmar la entidad para saber cuán profundo es el tema". "Esperamos con optimismo para que pueda estar", añadió.

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De Arrascaeta se encuentra trabajando con la selección en el Complejo Celeste desde el pasado 18 de mayo. Allí también se recupera de otra lesión: una fractura en la clavícula derecha.

Sobre este tema habló este lunes el seleccionador Marcelo Bielsa en una conferencia de prensa.

"La clínica es el estudio que hace un médico sin apoyo tecnológico. La clínica de él es muy buena, pero las recomendaciones son que no se puede volver a someter el hueso a la fricción hasta una fecha en particular. Esa fecha es el viernes previo al partido del lunes, que es el primero que juega Uruguay", señaló.

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De esta forma, apuntó que De Arrascaeta va a poder entrenarse a la par de sus compañeros el próximo 12 de junio.

"Quiere decir que él va a volver a hacer una práctica de fútbol tres días antes del partido. Desde hoy hasta ese viernes él puede hacer todo lo que hace un futbolista para prepararse, salvo alguna acción que corra el riesgo de el choque que le puede generar una nueva ruptura", puntualizó el técnico argentino. EFE

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