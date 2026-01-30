Espana agencias

Marruecos bate un récord histórico en turismo con 12.700 millones de euros en ingresos

Guardar

Rabat, 30 ene (EFECOM).- Los ingresos turísticos de Marruecos en divisas alcanzaron en 2025 un récord histórico de 138.000 millones de dírhams (12.760 millones de euros), lo que supone un aumento del 21 % respecto a 2024, informó este viernes en un comunicado el Ministerio marroquí de Turismo.

Según la nota, esta cifra supera ya en 2025 el objetivo de 120.000 millones de dírhams (11.093 millones de euros) fijado en la hoja de ruta del sector para el horizonte de 2026, lo que confirma "el cambio de escala" experimentado por el destino Marruecos.

El ministerio destacó que este resultado refleja el creciente atractivo del país en los mercados internacionales y se apoya en un máximo histórico de 20 millones de visitantes durante el año, así como en la diversificación de la oferta turística en todo el territorio nacional.

El turismo interno también mantuvo un papel clave en la dinámica del sector, con un gasto estimado en 48.000 millones de dírhams (4.438 millones de euros) en 2025, lo que pone de relieve la contribución de los ciudadanos marroquíes a la actividad turística, subraya la nota.

La ministra de Turismo, Fatim-Zahra Ammor, afirmó, en declaraciones recogidas por el comunicado, que este récord demuestra que el turismo en Marruecos "no solo crece en volumen, sino que genera cada vez más valor", y subrayó que el objetivo del Gobierno es convertirlo en "un motor de desarrollo territorial y un instrumento sostenible de creación de empleo". EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Más de 500 vecinos de Jerez regresan a sus casas y un centenar permanece desalojado

Infobae

La nieve obliga a retener camiones en la autovía A-52 en Puebla de Sanabria (Zamora)

Infobae

Illa agradece a los sanitarios tras salir del hospital: "La sanidad pública es un orgullo"

Infobae

Absuelto el periodista acusado por Deschamps de difamación

Infobae

Las aerolíneas colombianas preparan su regreso pleno a Venezuela

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Adif activa un plan urgente

Adif activa un plan urgente para recuperar la red ferroviaria de Cataluña: trabaja en 31 tramos de Rodalies

Un venezolano logra la nacionalidad española tras acreditar su origen sefardí con un certificado de la Federación de Comunidades Judías de España

Un hombre se sube al techo de un avión en el Aeropuerto de Valencia con una mochila y provoca un retraso de dos horas en el vuelo

Indemnización de 15.000 euros a un hombre al que no informaron de los riesgos de una anestesia general que le provocó una parada cardiorrespiratoria

Increpan a Pedro Sánchez al grito de “hijo de puta” en un mitin en Aragón y los asistentes le respaldan: “No estás solo”

ECONOMÍA

Los 1.100 millones de fondos

Los 1.100 millones de fondos europeos que España puede perder si Pedro Sánchez no hace los deberes de Bruselas: 21 de marzo, fecha clave

Triplex de la ONCE: combinación ganadora del Sorteo 3 este domingo 01 de febrero del 2026

Sorteo 2 Triplex de la ONCE: los números ganadores de este 01 de febrero del 2026

Ganadores del Sorteo 4 de Super ONCE del domingo 01 de febrero del 2026

Sorteo 1 de Triplex de la ONCE: comprueba los resultados de HOY domingo 01 de febrero del 2026

DEPORTES

Las palabras de Alcaraz tras

Las palabras de Alcaraz tras conquistar el Open de Australia: “La gente no sabe todo lo que he trabajado y lo mucho que he perseguido este momento”

Alcaraz es histórico: el español se convierte en el tenista más joven en completar el ‘Career Grand Slam’

Alcaraz conquista por primera vez el Open de Australia tras apagar a un combativo Djokovic

Así te hemos contado la victoria de Alcaraz ante Djokovic en la final del Open de Australia

A qué hora y dónde ver la final del Open de Australia entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic