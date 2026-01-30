El precio de la electricidad baja un 25 % en un arranque de año marcado por las borrascas

Madrid, 29 ene (EFECOM).- El precio de la electricidad en el mercado mayorista -conocido como "pool" y usado como referencia para las facturas de los consumidores con tarifa regulada- cierra enero un 25 % por debajo de hace un año gracias al retroceso del gas y el avance de las fuentes hidráulicas, entre otros factores.

El precio de la electricidad ha arrancado el año en los 71,67 euros/megavatio hora (MWh) de media en enero, lo que supone una caída del 25 % respecto al precio del mismo mes de 2024, cuando la luz se situó en los 96,33 euros, según el histórico elaborado por EFE a partir de los datos del operador del mercado eléctrico (OMIE).

Si se compara con el mes previo, el precio de la luz retrocedió un 8 % tras haber cerrado diciembre en los 77,9 euros/MWh.

A pesar de estas bajadas, ocho días de este mes se superó la barrera de los 100 euros, con el día 19 de enero con el máximo de precio diario en el mes, 129,86 euros.

Por el contrario, el día con la luz más barata será mañana, cuando el precio se situará en los 5,57 euros, lo que supone una caída del 55 % respecto a la víspera.

Las previsiones del grupo ASE para 2026 sitúan el precio de media para el ejercicio en 54,55 euros/MWh, en un escenario de climatología normal y con unos precios del gas y emisiones similares a los niveles actuales.

En este contexto dibujan un escenario bajista que podría situarse en los 48,51 euros/MWh; mientras que en el escenario alcista observan que el precio podría ascender hasta los 62,34 euros/MWh.

En este sentido, estos analistas consideran que este ejercicio volverá a registrar un aumento de la generación renovable no gestionable (eólica y fotovoltaica) junto con unos niveles de producción hidroeléctrica que previsiblemente se situarán en la media de los últimos años.

Otro de los factores que señalan es que es muy probable que Red Eléctrica mantenga durante 2026 un elevado nivel de generación con CCG con el objetivo de reforzar la estabilidad de la red y evitar la repetición del apagón de abril.

En este contexto, sus previsiones apuntan a que los costes de ajuste y balance se mantendrán en niveles elevados, en torno a los 17 euros/MWh a lo largo de 2026. EFECOM

