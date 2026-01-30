El PIB de Taiwán creció en 2025 a su ritmo más alto en 15 años en pleno furor de la IA

Taipéi, 30 ene (EFECOM).- El producto interior bruto (PIB) de Taiwán creció un 8,63 % en 2025, superando ampliamente los pronósticos realizados por el Ejecutivo a principios de ese año, gracias a la fuerte demanda de chips avanzados para inteligencia artificial (IA) y computación de alto rendimiento, informaron este viernes fuentes oficiales.

Esta estimación, divulgada por la Dirección General de Presupuestos, Cuentas y Estadísticas (DGBAS) del Gobierno taiwanés, supone un fuerte acelerón del ritmo de crecimiento que venía experimentando la isla, cuya economía creció un 5,27 % en 2024 y un 1,08 % en 2023.

El incremento del 8,63 % del PIB de 2025 constituye, además, el mejor dato anual en quince años, sólo superado por el 10,25 % de 2010.

La economía isleña también registró un crecimiento interanual del 12,68 % en el cuarto trimestre, muy por encima de los avances observados en el tercero (8,21 %), el segundo (7,71 %) y el primero (5,54 %).

El año pasado, el principal motor de la economía taiwanesa volvieron a ser las exportaciones: las ventas al exterior de la isla aumentaron un 34,9 % interanual en 2025, alcanzando los 640.746 millones de dólares estadounidenses (unos 537.374 millones de euros), el mejor dato anual de la historia.

Una parte mayoritaria de esas ventas correspondieron a productos tecnológicos: entre enero y diciembre, Taiwán exportó dispositivos de información, comunicación y audiovisuales por un valor total de 251.154 millones de dólares (210.635 millones de euros), mientras que las ventas al exterior de componentes electrónicos totalizaron 222.872 millones de dólares (186.916 millones de euros).

Este desempeño se explica, en parte, por el excelente año registrado por el principal fabricante mundial de chips avanzados, TSMC, y por el mayor ensamblador global de productos tecnológicos, Foxconn, dos empresas taiwanesas estrechamente vinculadas con líderes del sector como Nvidia, AMD y Apple.

En el caso de TSMC, la compañía registró un beneficio récord de 1,71 billones de dólares taiwaneses (54.559 millones de dólares, 45.754 millones de euros) en 2025, mientras que Foxconn -que todavía no publicó sus resultados del cuarto trimestre- logró unos ingresos de 8,1 billones de dólares taiwaneses (257.269 millones de dólares, 215.731 millones de euros) ese año, también récord.

Asimismo, la formación bruta de capital en Taiwán, indicador clave a la hora de medir la inversión, registró un aumento interanual del 3,94 % en 2025.

El consumo privado también avanzó un 1,57 % interanual entre enero y diciembre del año pasado, según la DGBAS.

Estos buenos datos económicos se difunden dos semanas después de que Estados Unidos y Taiwán alcanzaran un acuerdo comercial tras varios meses de negociaciones.

El entendimiento incluye una reducción de aranceles sobre los productos taiwaneses del 20 al 15 %, así como un compromiso de inversión de 250.000 millones de dólares de las principales compañías de semiconductores isleñas en territorio estadounidense.

En virtud del pacto, el Ejecutivo de Taipéi también se comprometió a garantizar otros 250.000 millones de dólares adicionales en créditos empresariales para facilitar nuevas inversiones.

En este contexto, el Instituto de Investigación Económica de Taiwán (TIER), uno de los principales centros de estudios de la isla, elevó este lunes su pronóstico de crecimiento para la economía local, que crecerá un 4,05 % en 2026, frente a la estimación del 2,6 % realizada en noviembre.

Según el TIER, las exportaciones de productos y servicios aumentarán un 7,22 % este año y las inversiones privadas lo harán en un 2,88 %.

El Gobierno, por su parte, es más prudente en sus pronósticos: la Dirección General de Presupuestos, Cuentas y Estadísticas prevé un avance del PIB del 3,54 % en 2026. EFECOM

(foto) (vídeo)