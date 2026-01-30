El grupo automovilístico chino Changan aterriza en España

Madrid, 30 ene (EFECOM).- La compañía de automóviles chinos Changan aterriza en España como parte de su plan de expansión europea y presenta sus dos primeros modelos 100 % eléctricos para el mercado español: Deepal S05 y Deepal S07.

Según ha informado la compañía, Changan sitúa a España como un "mercado clave" dentro de su hoja de ruta internacional y en su proyecto de expansión por Europa.

La llegada de la marca a España arranca con la venta de dos modelos eléctricos: el Deepal S05 (SUV eléctrico compacto con tecnología avanzada) y el Deepal S07 (SUV eléctrico medio con enfoque premium).

La popularidad de los coches chinos en España ha aumentado de forma significativa en los últimos años, hasta el punto de que, actualmente, uno de cada diez coches es chino.

Las automovilísticas chinas están encontrando un mercado con consumidores menos fieles a las marcas tradicionales y más sensibles al precio, lo que les está permitiendo crecer más rápido que en otros países europeos. EFECOM