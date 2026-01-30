Espana agencias

Díaz subraya que el salario mínimo "ya no es de subsistencia" tras la nueva subida pactada

Barcelona, 30 ene (EFECOM).- La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha destacado este viernes que el salario mínimo "ya no es de subsistencia" tras la nueva subida acordada entre su departamento y los sindicatos: "Hemos sacado a mucha gente trabajadora de la pobreza laboral".

El Ministerio de Trabajo cerró ayer un preacuerdo con UGT y CCOO, al que no se han sumado las patronales CEOE y Cepyme, para subir el salario mínimo interprofesional (SMI) un 3,1 % en 2026 hasta los 1.221 euros brutos mensuales en 14 pagas.

En declaraciones a 2Cat y Ràdio 4, Díaz ha defendido los "esfuerzos ingentes" hechos por su ministerio para que los empresarios se sumaran al pacto, pero ha lamentado que "la patronal española no quiere acordar nada con el Gobierno" y que con ello "pierden las empresas".

La ministra de Trabajo ha remarcado que la subida del salario mínimo es la "única medida pública" que ha contribuido a la reducción de las desigualdades y de la que se han beneficiado especialmente los jóvenes y las mujeres.

"Miren los convenios colectivos, las categorías profesionales más bajas y medianas cuáles son. Ya no es un salario de subsistencia, hemos sacado a mucha gente trabajadora de la pobreza laboral", ha enfatizado la vicepresidenta, que ha remarcado que con la subida pactada se cumple el objetivo de que el SMI llegue al 60 % de la media salarial, como establece la Carta Social Europea.

Asimismo, ha puesto de relieve que se regulará que los complementos salariales no puedan ser absorbidos por la subida del SMI para "acabar con la trampa que hacen algunos empresarios" de eliminar o reducir algunos pluses o complementos para compensar el incremento del salario mínimo. EFECOM

