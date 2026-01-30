Condenado a seis años de prisión por agredir sexualmente a la cuidadora de los hijos de una amiga

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado seis años de prisión para un hombre que agredió sexualmente a una mujer mientras se encontraba de madrugada en una vivienda de Vícar (Almería) al cuidado de los hijos menores de una amiga, con la que llegó a la casa tras una noche de fiesta.

La Sala de Apelación rechaza el recurso de apelación de la defensa y respalda el criterio de la Audiencia de Almería ante la "racional", "lógica" y "suficiente" prueba practicada no solo ante el testimonio de la víctima, que se reveló veraz, sino por otras pruebas que lo apuntalan, como las marcas que presentaba de la agresión, su estado emocional y las secuelas psicológicas derivadas del ataque y que atestiguaron los expertos.

La resolución judicial apunta que durante la madrugada del 5 de septiembre de 2021, el acusado llegó a la vivienda acompañado de otras dos personas --entre ellas la madre de los menores-- con las que había salido a tomar unas copas y avisó a la víctima para que se uniera a tomar algo con ellos en el salón.

Así, en un momento dado, los dos acompañantes del acusado salieron del salón y dejaron solos a la víctima y al acusado, quien comenzó a acercarse a la mujer dado que ambos estaban sentados en el sofá hasta que consiguió acorralarla y tumbarse sobre ella.

En este punto, el hombre agarró por las manos a la mujer y la desvistió mientras que ella le pidió "en varias ocasiones" que se detuviera porque no quería mantener relaciones. Aún así, el hombre la forzó y la agredió sexualmente hasta que ella logró zafarse y refugiarse en cuarto de baño.

La víctima, que cuenta con un grado de discapacidad del 33 por ciento, permaneció encerrada en el aseo hasta que escuchó la puerta de la vivienda y tuvo la seguridad de que el agresor se había marchado de la casa.

Además de la pena privativa de libertad, la sentencia también impone siete años de alejamiento e incomunicación sobre la víctima, a la que deberá indemnizar con 30.000 euros. El fallo también le absuelve de un delito de lesiones.