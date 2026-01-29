Espana agencias

Socios de Sumar prefieren apoyar a la CHA en Aragón frente a la lista de IU, que sí respalda Díaz y otros ministros

Figuras destacadas de varias formaciones, entre ellas Compromís, Más Madrid y el Partido Verde, se han inclinado por respaldar la candidatura aragonesista, mientras ministros y altos cargos del Gobierno central mantienen su respaldo a la alianza alternativa impulsada por Sumar en la región

El respaldo de representantes de Compromís, Más Madrid, Més per Mallorca y el Partido Verde a la candidatura de Chunta Aragonesista (CHA) en Aragón ha marcado un distanciamiento respecto a la lista impulsada por Izquierda Unida (IU) y Movimiento Sumar, que cuenta con el apoyo de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, junto a otros ministros, según informó el medio ElDiario.es. Esta división se ha hecho visible en el contexto de la campaña electoral aragonesa, donde parte de los socios habituales del espacio Sumar han optado por dar soporte a proyectos distintos.

ElDiario.es detalló que, de cara a las elecciones, el espectro de la izquierda alternativa no logró consolidar una candidatura unitaria, lo que ha llevado a que el voto progresista se reparta entre tres listas: la de la CHA, encabezada por Jorge Pueyo, actual diputado en el Congreso; la coalición de IU y Sumar; y la de Podemos. Esta fragmentación implica que figuras del actual grupo parlamentario plurinacional afronten las elecciones compitiendo entre sí, obligando a los partidos del bloque, que tradicionalmente actúan como socios minoritarios del Gobierno central, a tomar posición y definir públicamente su respaldo.

La relación previa entre CHA y algunas de estas formaciones ya tenía antecedentes claros, apunta ElDiario.es. Antes del surgimiento de Sumar, partidos como Compromís y Más Madrid mantenían un marco de colaboración política con la Chunta Aragonesista en el entorno conocido como "Pacto del Turia". En este sentido, fuerzas regionales como Compromís y Més per Mallorca mantienen similitudes estratégicas y de implantación territorial con CHA. En el caso específico de Más Madrid, Emilio Delgado, uno de sus portavoces, expresó que el partido aragonés tenía legitimidad para presentarse de manera independiente por tratarse de una formación de izquierdas con presencia consolidada en el territorio.

El apoyo de estos partidos regionalistas se materializará el sábado en un acto conjunto en Zaragoza, donde el portavoz de Compromís en las Cortes Valencianas, Joan Baldoví; el portavoz adjunto de Más Madrid en el Parlamento autonómico, Emilio Delgado; la coportavoz del Partido Verde, Mar González; así como el coordinador de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, participarán para arropar a Jorge Pueyo, el candidato de la CHA, según reportó ElDiario.es.

En el plano interno de estas formaciones, decisiones recientes ejemplifican la variedad de posturas existentes. El sector mayoritario de Compromís, Més Compromís, llevó a que Àgueda Micó renunciara a la disciplina parlamentaria de Sumar para incorporarse al Grupo Mixto, mientras que Alberto Ibáñez, perteneciente a Iniciativa, optó por permanecer en el grupo plurinacional. Por parte de Més per Mallorca, el partido ya había formado parte de la candidatura soberanista de ERC y Bildu en las pasadas elecciones europeas, compitiendo así directamente con Sumar, y hubo un debate interno en el que sus bases señalaron la permanencia dentro del grupo Sumar como la mejor opción. Mar González representa actualmente al Partido Verde dentro del grupo parlamentario plurinacional, y la organización ya había formalizado un pacto político con la CHA antes de estos comicios, manifestó ElDiario.es.

En contraste, ElDiario.es apuntó igualmente que Sumar ha activado a sus principales referentes institucionales para reforzar el apoyo a la candidatura conjunta con IU. Este fin de semana, Yolanda Díaz, junto a la ministra Sira Rego —titular de Juventud e Infancia— y el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, asistirán a varios actos a favor de la lista encabezada por Marta Abengochea. Además, Antonio Maíllo, coordinador federal de IU, y Lara Hernández, responsable de Movimiento Sumar, se sumarán a la campaña por la candidatura que busca aglutinar a la izquierda en la fecha electoral del 8 de febrero, acompañados también por Sira Rego.

Sobre la tercera lista en discordia, la liderada por Podemos, el apoyo de sus principales figuras se mantiene firme. ElDiario.es consignó que Ione Belarra, secretaria general de Podemos; la eurodiputada Irene Montero; y Juantxo López de Uralde, coordinador de Alianza Verde, continúan respaldando a la candidata María Goikoetxea en Aragón, en línea con la apuesta de la formación por mantener sus propias siglas y espacio electoral.

El contexto general presentado por ElDiario.es evidencia el escenario de fragmentación en la izquierda aragonesa, derivado de desacuerdos pasados para conformar una lista única y la consolidación de alianzas y trayectorias políticas previas, que han influido en la decisión de apoyo por parte de los socios de Sumar. El reparto de apoyos entre las diferentes candidaturas implica que antiguos colaboradores afronten ahora una contienda directa ante el electorado, con grupos parlamentarios y partidos que han mantenido distintos grados de autonomía en la toma de decisiones respecto a la estrategia electoral a seguir en el territorio.

