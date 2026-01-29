Feijóo insinúa un pacto del PSOE y Ábalos tras la renuncia a su escaño porque Sánchez "busca unos meses más" en Moncloa

Tras la reciente renuncia de José Luis Ábalos a su escaño en el Congreso, Alberto Núñez Feijóo ha puesto el foco en las conjeturas sobre un posible entendimiento entre el exministro y el Gobierno, al sugerir que el presidente Pedro Sánchez estaría implicado en una jugada para prolongar su mandato en Moncloa. Según detalló el medio, Feijóo formuló estas sospechas un día después de que Ábalos hiciera pública su dimisión, motivada por su situación procesal relacionada con el 'caso Koldo', donde se investigan presuntas comisiones irregulares durante la contratación de material sanitario en plena pandemia.

De acuerdo con la información publicada por el medio, Ábalos explicó a través de sus redes sociales que se vio forzado a dejar el escaño, puesto que está a punto de enfrentarse a un juicio en abril y considera inviable continuar en el Parlamento bajo estas circunstancias. Esta decisión llegó tras perder el recurso de apelación frente a la resolución del magistrado Leopoldo Puente del Tribunal Supremo, que dictó prisión provisional para el exministro.

En declaraciones emitidas en Antena 3 y recogidas por el medio, Feijóo fue interrogado sobre el significado político de la renuncia de Ábalos en el contexto de la crisis ferroviaria y la posible repercusión en el calendario judicial del caso de las mascarillas. El líder del PP aludió a distintos reportes periodísticos donde se recoge que Ábalos, su exasesor y su hijo habrían coincidido en la existencia, o al menos la posibilidad, de un pacto: el Partido Socialista cubriría la defensa legal del exministro a cambio de su renuncia como diputado.

Feijóo insistió, según consignó el medio, que existen interrogantes sobre por qué Sánchez, tras conocer las implicaciones de Ábalos en contrataciones y supuestas mordidas desde el Ministerio, primero lo destituyó y luego lo reincorporó a las listas electorales en los comicios de julio de 2023. “Esto se sabrá”, afirmó Feijóo. Además, asoció esta situación a la actuación del presidente en diferentes ámbitos, incluidos su círculo familiar y asuntos internos del PSOE, así como a la financiación del partido: “Lo que ha hecho el señor Sánchez con el señor Ábalos, lo que hace el señor Sánchez en su ámbito familiar, lo que hace el señor Sánchez con el señor Zapatero, esto, junto con la financiación del Partido Socialista, se sabrá”, reprodujo el medio.

Ante la pregunta de si realmente está sugiriendo un acuerdo entre Sánchez y Ábalos, Feijóo remarcó que aquello es lo que han publicado los medios, puntualizando la cuestión sobre una eventual dilación de los procedimientos judiciales. Sobre este punto, precisó que el Consejo General del Poder Judicial cuenta con recursos para evitar retrasos indebidos: “El Consejo General del Poder Judicial es bastante diligente y pone jueces de refuerzo”. A lo que añadió: “Es evidente es que si lo que se pretende es dilatar el sumario, la instrucción y la sentencia, pues evidentemente la justicia tiene mecanismos para disminuir esa amplitud del plazo y para que se sepa por qué nos han robado”.

El presidente del PP también aprovechó para señalar que el Ministerio de Transportes, durante los últimos años, se ha visto afectado por las prácticas menos profesionales, a su juicio, de toda la democracia en España, a raíz de las adjudicaciones y comisiones derivadas de la compra de material sanitario, reportó el medio.

Feijóo manifestó que Sánchez está inquieto por su legado y que quedará registrado como el primer presidente español con un exministro y diputado en prisión. El medio también recogió las palabras de Feijóo sobre posibles movimientos legislativos del Ejecutivo. Consultado acerca de la posibilidad de que el Gobierno vuelva a impulsar un decreto de escudo social que integre las pensiones y cuente con el respaldo de Junts, el líder popular sostuvo que las iniciativas actuales se mueven por el interés gubernamental, no por el de los pensionistas.

El líder del PP recordó, de acuerdo con la información publicada, que en noviembre su partido presentó una proposición de ley sobre la revalorización automática de las pensiones, pero esta no avanzó porque fue bloqueada en la mesa del Congreso. Feijóo señaló el impacto que una medida así podría haber tenido para millones de pensionistas y cuestionó la utilización de este tema en la negociación política: “¿Usted se imagina tener a 9 o 10 millones de pensionistas diciendo o sea que, podríamos haber tenido las pensiones por ley revalorizadas porque el PP, que es el partido mayoritario de la Cámara, ya desde noviembre lleva trabajando en este asunto y ahora no las tenemos para ver si Sánchez se reconcilia con los 7 diputados de Junts?”, citó el medio.

A modo de cierre de sus declaraciones, Feijóo expresó que “España no se merece un trilero al frente de la Presidencia y el Gobierno”, recogió el medio, remarcando su visión crítica sobre la gestión de Sánchez tanto en materia judicial como respecto a la estabilidad parlamentaria y la agenda social.