Prisión para dos detenidos en Mallorca por secuestrar, maniatar y agredir a un hombre acusándole de robar marihuana

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres, para quienes se ha decretado ingreso en prisión, por secuestrar, maniatar y agredir a otro acusándole de un robo de marihuana.

Los hechos, según ha informado la Benemérita en nota de prensa, se remontan al pasado martes 20 de enero, cuando se presentó una denuncia por parte de la víctima en la Guardia Civil en Artá.

La persona denunciante informó a los agentes de que mientras estaba paseando por Cala Ratjada con dos familiares fue introducido a la fuerza, bajo golpes y amenazas, en un vehículo a manos de dos personas conocidas que le acusaban de haberles robado una cantidad importante de marihuana.

Estas personas, según la versión de la víctima, le llevaron a una finca donde le retuvieron y le ataron con una cuerda mientras le agredían.

Fue puesto en libertad tras la llegada a la finca de los dos familiares que le acompañaban cuando fue retenido, aunque seguían las amenazas y las lesiones.

Debido a la gravedad de los hechos denunciados, la Guardia Civil inició de urgencia una búsqueda hasta localizar y detener a los autores, de 34 y 31 años de edad, por un presunto delito de detención ilegal, amenazas y lesiones.

Los arrestados fueron puestos de un juzgado de Manacor, que decretó su ingreso en prisión.