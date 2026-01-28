Espana agencias

Nogueras advierte al Gobierno: "No se tocará un pelo" del articulado negociado por PSOE-Junts de traspaso de inmigración

La vocera de Junts reafirma que no se permitirá ninguna modificación al texto de cesión de poderes en materia migratoria a Cataluña, pactado con socialistas, resaltando que la prioridad es la aprobación íntegra del acuerdo elaborado

Miriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso, destacó que no se ha detectado rechazo alguno al texto legislativo pactado entre su formación y el PSOE sobre el traspaso de competencias en inmigración a Cataluña, y subrayó la prioridad de que la aprobación se ajuste exactamente a lo acordado. Según Europa Press, Nogueras insistió en que “no se tocará un pelo” del articulado negociado entre Junts y los socialistas, reafirmando que la intención de su grupo es ver aprobado íntegramente ese documento.

Durante una entrevista difundida por Ser Cataluña y reportada por Europa Press, Nogueras recalcó que la relevancia del acuerdo reside en la letra del texto, que a su criterio constituye el soporte legal para que se consolide el traspaso de poderes en materia migratoria hacia la Generalitat. La vocera expresó que aguardan que la ley se registre nuevamente en el Congreso y que ese paso culmine con la ratificación del articulado sin modificaciones.

Estas declaraciones se produjeron tras las recientes manifestaciones de Irene Montero, líder de Podemos, quien mostró disposición para negociar el contenido del traspaso de competencias en inmigración después de haber alcanzado un acuerdo con el PSOE respecto a la regularización de migrantes en situación irregular. Según difundió Europa Press, Montero había calificado previamente el texto pactado de “racista” y formuló críticas especialmente orientadas a los argumentos expuestos en la exposición de motivos. A pesar de estas observaciones, la portavoz de Junts puso el foco en el articulado como único eje de interés y aseguró que nadie ha expresado objeciones a esa parte concreta del acuerdo legislativo.

En otro tramo de la entrevista recogida por Europa Press, se abordó la reciente votación en el Congreso sobre el denominado ‘escudo social’, iniciativa que contemplaba la revalorización de las pensiones y la prohibición de desalojos y cortes de suministros básicos para personas en situación de vulnerabilidad. Nogueras justificó el voto en contra de Junts al decreto Ley presentado por el Gobierno central, criticando la decisión del PSOE de fusionar en una única votación asuntos ajenos entre sí. Según la vocera, unir la revalorización de las pensiones con las medidas relativas a los desalojos obstaculizó la posibilidad de respaldo a las propuestas, porque consideró que el apartado sobre desalojos establecía vínculos entre la protección a quienes enfrentan dificultades económicas y la ocupación de viviendas.

Nogueras, siempre refiriéndose a la información reportada por Europa Press, consideró que la maniobra de los socialistas buscó impedir la aprobación de la revalorización de las pensiones al agruparla con los requisitos sobre desalojos y cortes de agua y luz, interpretando que esa decisión obedecía al interés polí​​tico de obtener apoyos parlamentarios adicionales. Explicó que la inclusión simultánea de ambos asuntos generó dilemas a diversos grupos políticos, dado que la defensa de las pensiones y la protección frente a desalojos son discusiones independientes entre sí y cuentan con sensibilidades distintas tanto social como políticamente.

El acuerdo entre Junts y el PSOE sobre el traspaso de competencias en inmigración se mantiene como un tema central en las negociaciones políticas recientes, movilizando reacciones dentro y fuera del Congreso y evidenciando el peso que las alianzas tienen en la configuración de leyes que afectan la gestión migratoria en Cataluña.

