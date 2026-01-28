Condenados dos hombres por robar en una joyería coruñesa más de diez años después por un error en la orden de captura

La condena a los dos acusados se oficializó después de que ambas partes, la defensa y el Ministerio Fiscal, alcanzaran un acuerdo tras más de una década sin avances judiciales debido a un error informático en la gestión de la orden de captura. El juicio, celebrado en la Audiencia Provincial de A Coruña con sede en Santiago, se llevó a cabo dieciséis años después del asalto a la joyería en A Pobra do Caramiñal, donde los procesados robaron joyas cuyo valor superó los 140.000 euros. Según reportó Europa Press, la orden de busca y captura nunca llegó al sistema informático policial, lo que impidió que los acusados fueran localizados durante trece años.

El medio Europa Press detalló que durante el asalto, que ocurrió en diciembre de 2009, los dos hombres intimidaron a la empleada del local empuñando una pistola. La ataron de pies y manos, la amordazaron con cinta adhesiva y la dejaron tendida en el suelo, cara a la pared. A la víctima la amenazaron verbalmente diciendo: “No grites. Sabemos dónde vives. Estate callada. No nos mires, cierra los ojos”. Tras quedar sola, y sin oír movimiento en la tienda, la trabajadora logró soltarse y desplazarse hasta la oficina, donde pudo accionar la alarma de seguridad para solicitar ayuda, según recogió el escrito de acusación de la Fiscalía citado por Europa Press.

El Ministerio Fiscal, conforme publicó la misma agencia, reconoció que el proceso judicial experimentó una “dilación temporal anormalmente excesiva e injustificada”, y especificó que estas demoras no tuvieron relación con los acusados, sino que se debieron al error informático que impidió que la requisitoria fuese registrada y, por tanto, ejecutada por la policía. La Fiscalía subrayó que esta situación vulneraba el derecho fundamental de los procesados a un juicio sin dilaciones indebidas.

Dado el extenso periodo transcurrido desde los hechos hasta el juicio y considerando el riesgo de prescripción, la defensa y la acusación llegaron a un pacto para imponer una condena de un año de prisión a cada uno de los responsables y el pago de una indemnización al propietario de la joyería. Según comunicó Europa Press, la cantidad de la indemnización será determinada por un perito, pendiente de su evaluación final. Por otro lado, ambos condenados no cumplirán la pena en prisión de manera inmediata, ya que se acordó la suspensión de las penas por dos años, con la condición de no delinquir nuevamente durante ese periodo; de incurrir en un nuevo delito, la suspensión se revocaría y los acusados ingresarían en prisión.

El asalto a la joyería en A Pobra do Caramiñal quedó especificado en la acusación con todos los detalles, y la prolongación inusual del procedimiento quedó registrada como una consecuencia directa de la falla informática, un hecho que incidió directamente en el desenlace judicial. La cobertura de este proceso, según recabó Europa Press, mostró que durante más de una década los responsables del robo permanecieron sin ser localizados por las autoridades debido a que la información de su búsqueda no existía en la base de datos policial.

La sentencia, alcanzada tras el acuerdo de conformidad entre las partes, contempla la suspensión de la entrada en prisión y el abono de una indemnización, cuyo monto se encuentra a la espera de evaluación pericial, y resuelve un caso que permaneció sin resolución judicial durante dieciséis años, según informaciones recabadas por el medio Europa Press.