Torres acusa al PP de priorizar una "derrota de Sánchez" al "beneficio de la gente", tras tumbar la subida de pensiones

“Cuando el PP de José María Aznar regularizó a 500.000 inmigrantes, ¿también fue una cortina de humo? Es que la incoherencia se responde sola”, expresó el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, al cuestionar la postura del Partido Popular sobre la reciente regularización extraordinaria de migrantes. Torres insistió en que, a su juicio, Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, busca someter al Ejecutivo a la mayor cantidad de derrotas posibles para avanzar en sus objetivos políticos. De acuerdo con El Español, estas declaraciones tuvieron lugar después de la sesión en la que el Congreso rechazó el decreto ley del llamado ‘escudo social’, el cual contemplaba, entre otros puntos, la revalorización de las pensiones, así como la prohibición de desahucios y cortes de suministros básicos a personas vulnerables.

El Pleno del Congreso derogó el decreto impulsado por el Gobierno gracias a la unión de votos de PP, Vox y Junts, medida que fue interpretada por el ministro como un “paso atrás” significativo. Según detalló El Español, Torres consideró que la decisión representa una “derrota para los pensionistas”, y señaló directamente a estos partidos como responsables del retroceso. El ministro destacó que esta votación dejó fuera del alcance de los ciudadanos varias medidas orientadas al bienestar social, especialmente para quienes dependen de las pensiones y para colectivos vulnerables que podrían verse afectados por posibles desalojos o suspensión de servicios básicos como luz y agua.

Durante la comparecencia posterior a la reunión entre el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el lehendakari Imanol Pradales en el Palacio de la Moncloa, Torres sostuvo que el PP priorizó el objetivo de producir una “derrota de Sánchez” sobre el beneficio directo a la ciudadanía. El medio El Español explicitó que el ministro acusó a los populares de anteponer “una victoria partidaria” a la mejora de las condiciones de vida de la población, reprochando además que, según su interpretación, han mostrado satisfacción con el resultado. Torres manifestó: “De nuevo el Partido Popular prioriza una derrota del Gobierno, que en realidad es una derrota para los pensionistas, entre otros, que a la mejora de la gente”.

Torres también criticó a los aliados parlamentarios del PP en esta votación, especialmente a Vox y Junts, resaltando lo que considera una falta de responsabilidad política por el bloqueo de medidas vinculadas al escudo social. El ministro afirmó que el Gobierno, en contraste, mantendrá una actitud de “absoluta responsabilidad”, apoyando a los pensionistas y continuando la defensa de sus intereses. El Español recogió sus palabras: “La irresponsabilidad es de quien ha evitado hoy que esto saliera adelante”, subrayando que la votación impidió la aplicación de normas pensadas para proteger económicamente y socialmente a sectores vulnerables.

Respecto a las posiciones expresadas por Feijóo sobre la política migratoria y el llamado del PP a rechazar la regularización extraordinaria durante la próxima cumbre del Partido Popular Europeo, Torres cuestionó la coherencia del partido en este tema. Recordó que hubo un antecedente de regularización masiva bajo el mando de Aznar y planteó la diferencia en el enfoque actual del PP, a quien acusó de utilizar argumentos circunstanciales y de estar impulsado por objetivos partidistas más que por el análisis del contenido de las normativas.

El medio también reportó que Torres celebró la aprobación gubernamental del decreto, aunque lamentó que la iniciativa no hubiese contado con el respaldo del principal partido de la oposición. Pese al rechazo del Congreso, el ministro resaltó que desde el Ejecutivo consideran la propuesta como “un importante paso adelante”, aunque la oposición al PP y sus socios parlamentarios haya frenado su entrada en vigor. El ministro insistió en que las decisiones de Feijóo están motivadas por la intención de “llegar como sea a la presidencia”, actitud que se traduce, en palabras de Torres, en el alineamiento del PP “absolutamente entregado a Vox”.

En sus declaraciones recogidas por El Español, Torres hizo referencia a la frase de Feijóo, “pensiones sí, okupaciones no”, y apuntó que el texto del decreto debatido en el Congreso era idéntico al que el PP había apoyado hace un año. Esta comparación sirvió al ministro para remarcar lo que describió como un cambio de postura de los populares, vinculado a la actual estrategia parlamentaria de la formación. Según Torres, esta actitud demuestra que el PP está posponiendo políticas de interés social en favor del cálculo político y la confrontación con el Gobierno central.

La negativa al decreto ley no solo dejó en suspenso la subida de las pensiones, sino que también afectó otras disposiciones orientadas a proteger a sectores desfavorecidos. El escudo social contemplaba la prohibición de desalojos y cortes de suministros a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad, elementos que, según explicó El Español, ahora quedan en el aire tras el resultado de la votación en el Congreso.

Al cierre de sus exposiciones públicas, Torres afirmó ante los medios que el Gobierno permanece satisfecho con su propio desempeño y expresó que continuarán trabajando en beneficio de los ciudadanos, pese a la falta de apoyo parlamentario. Declaró: “Estamos muy contentos desde el Gobierno de España”, según citó El Español, ratificando la posición del Ejecutivo frente al escenario legislativo abierto tras el rechazo de la medida.