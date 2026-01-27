Temas del día de EFE Economía del miércoles 28 de enero de 2026

Las reparaciones en los tramos de ferrocarril identificados como “puntos negros” en Cataluña avanzan con el objetivo de restablecer la operación normal de los servicios de Rodalies la próxima semana, según detalló la agencia EFE. De acuerdo con la misma fuente, muchos trayectos permanecen interrumpidos y parte de los desplazamientos se realizan en autobús mientras continúan los trabajos en la red ferroviaria, afectados por recientes incidentes de gran gravedad.

El medio EFE reportó que el Gobierno español publicó este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE) un nuevo paquete de ayudas destinado a quienes resultaron afectados por los siniestros ferroviarios recientes, en particular el accidente de Adamuz (Córdoba), donde fallecieron 45 personas. Las investigaciones continúan abiertas para determinar la causa exacta del accidente, que podría relacionarse con la soldadura en un tramo de la vía, según las primeras pesquisas recogidas por EFE.

En el plano internacional, la jornada está marcada por decisiones clave en política monetaria. Según informó la agencia EFE, la Reserva Federal de Estados Unidos divulgará este miércoles su resolución sobre las tasas de interés, que permanecen actualmente entre el 3,5 % y el 3,75 %. Este anuncio se produce en un contexto de fuerte presión política desde la Casa Blanca sobre el presidente del organismo, Jerome Powell, aunque entre los analistas predomina la expectativa de que no habrá cambios en el rango de tasas.

Por su parte, el Banco Central de Brasil también comunicará si mantiene o modifica la tasa básica de interés, establecida en el 15 %, el nivel más elevado en los últimos diecinueve años, según informó EFE. Esta decisión será observada de cerca en el contexto de una economía brasileña que ha enfrentado desafíos inflacionarios durante el último periodo.

En Bruselas, la candidatura de Málaga como sede de la nueva Autoridad Aduanera de la Unión Europea (EUCA) será defendida ante el Parlamento Europeo, reportó la agencia EFE. Málaga compite por albergar esta institución con Roma, Lille, La Haya, Oporto, Varsovia, Lieja, Bucarest y Zagreb. La vicepresidenta del Gobierno de España y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tiene previsto atender a los medios tras la presentación, en compañía del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, reafirmando el interés oficial por que la ciudad española se convierta en un centro estratégico del sistema aduanero comunitario.

En el terreno tecnológico, gigantes del sector comunican resultados con alto impacto en los mercados. Según publicó EFE, Meta informará los resultados correspondientes al cuarto trimestre de 2025, tras haber obtenido en el periodo de julio a septiembre una ganancia neta de 2.709 millones de dólares, cifra que representa una caída del 82,7 % en comparación interanual, a pesar de que los ingresos crecieron un 26 % impulsados por la publicidad en sus aplicaciones. Por otro lado, Microsoft dará a conocer sus cifras del segundo trimestre fiscal tras alcanzar un beneficio neto de 27.747 millones de dólares en el primero, un avance del 12 % respecto al año anterior, reflejando la solidez de su negocio en la nube inteligente y el crecimiento de Azure. EFE indicó que ambos resultados se publicarán cerca de las 22:30, hora peninsular española.

Respecto al sector automotriz, el fabricante Tesla presentará sus cuentas correspondientes a 2025, año en el que las ventas cayeron por segundo periodo consecutivo un 8,5 %, situándose en 1,6 millones de vehículos, de acuerdo con la información de EFE. Debido a este retroceso en unidades comercializadas, Tesla ha perdido el liderazgo mundial del segmento de eléctricos, que pasa a manos de la empresa china BYD. El anuncio oficial de estos resultados está previsto para las 23:00 horas.

En el ámbito diplomático, el primer ministro británico, Keir Starmer, ha comenzado en Pekín la primera visita oficial de un jefe de gobierno británico a China desde 2018. EFE destacó que el objetivo central del viaje es reimpulsar las relaciones bilaterales, con especial atención a los intercambios económicos tras un periodo de distanciamiento motivado por la orientación de anteriores gobiernos.

La agenda económica del día también contempla múltiples eventos sectoriales y empresariales en España y otros países. Según EFE, la Unión Europea actualiza hoy los datos de su boletín petrolero semanal y en Madrid se desarrollan presentaciones de resultados anuales de varias empresas como Abanca, HBX Group y Citroën, así como informes sobre evolución del sector inmobiliario y barómetros dedicados al mercado del alquiler de vivienda. Destacan además encuentros de alto nivel en el campo energético, como el Día del Hidrógeno de Enagás, con la intervención de representantes del Gobierno y de organismos europeos, y foros sobre biocircularidad y energías renovables.

En otros capítulos destacados de la información de EFE, la consultora Oxford Economics organiza en Londres una conferencia orientada a las perspectivas globales de la economía para 2026, evaluando el efecto de la política comercial, monetaria y el desarrollo de la inteligencia artificial. Asimismo, en Berlín, se presentan informes sobre la economía y el mercado interior de Alemania, así como políticas para la reducción de emisiones en la Unión Europea.

En América Latina, el Tesoro de Argentina efectúa una nueva subasta de letras y bonos para reunir liquidez con la que atender vencimientos de deuda próximos, reportó la agencia EFE. Además, gobiernos de la región participan en el Foro Económico Internacional de Panamá que explora estrategias para mejorar el posicionamiento de América Latina y el Caribe en la economía global.

La información de EFE señala también la participación de la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, en la apertura de la sesión bursátil neoyorquina como parte del lanzamiento de su documental y la puesta en marcha por el presidente Donald Trump de un programa de ahorro e inversión dirigido a niños denominado “Cuentas Trump”.

En cuanto al escenario asiático y africano, EFE indicó que líderes como el primer ministro finlandés, Petteri Orpo, cierran visitas institucionales en China con encuentros con el presidente Xi Jinping, mientras que en Túnez se realiza una cumbre dedicada a promover inversiones procedentes de Europa y África. El presidente del Consejo Europeo inicia en Vietnam una gira orientada a reforzar los vínculos políticos y económicos con la región del sudeste asiático.

Finalmente, la actividad de la jornada se completa con manifestaciones sociales y sectoriales, incluyendo una tractorada de agricultores en el País Vasco, convocada por las organizaciones Uaga y Ataca, en rechazo al acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, según EFE. La programación informativa internacional y de mercado de capitales mantiene ocupada a la agenda pública y privada en una jornada donde la economía y las políticas de transición energética, empleo y comercio internacional ocupan un lugar central, de acuerdo con la agencia EFE.